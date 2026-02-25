Сайт Конференция
kosmos_news
У Tesla в январе 2026 года наблюдалось падение продаж электромобилей в Европе
В начале года компания Илона Маска столкнулась с очередным спадом продаж своих электромобилей в Европе. Китайская BYD продолжает отбирать долю рынка у Tesla.

Несмотря на продолжающийся бум на рынке электромобилей, Tesla столкнулась с очередным спадом продаж в Европе. После падения на 37 процентов в январе 2025 года, в январе 2026 года наблюдалось дальнейшее снижение на 17 процентов.
Изображение: нейросеть freepikЭто следует из данных Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Согласно отчету, Tesla зарегистрировала 8075 новых автомобилей в Европе по сравнению с 9733 единицами в том же месяце прошлого года. Это снижение в значительной степени было обусловлено резким падением продаж полностью электрических автомобилей в Норвегии и Исландии.

В целом, однако, в январе 2026 года наблюдался значительный рост продаж электромобилей в Европе на 13,9 процента. Всего было зарегистрировано 189 062 новых электромобиля. Это означает, что каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль в Европе теперь является электромобилем (19,7 процента).

Почти половина всех новых регистраций приходится на гибридные автомобили. На автомобили с двигателями внутреннего сгорания (бензиновыми, дизельными) сейчас приходится менее трети всего рынка. Их доля в общем объеме новых регистраций резко упала с 38,1% в январе 2025 года до всего лишь 29,7% в январе 2026 года.

Что касается отдельных производителей, многие в Европе автопроизводители сталкиваются с низким спросом. Renault, Toyota, Ford и Nissan, среди прочих, фиксируют двузначное падение продаж. Самый сильный рост был достигнут китайским производителем BYD благодаря его расширению в Европе.

Конкурент Tesla увеличил количество новых регистраций в Европе на 165 процентов, до 18 242 автомобилей. Это более чем вдвое превышает показатель Tesla в 8 075 автомобилей, что также отражается на доле рынка (BYD: 1,9 процента, Tesla: 0,8 процента). Volkswagen лидирует с долей рынка в 26,7 процента.

#автомобили #электромобили #tesla #европа #byd
Источник: acea.auto
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter