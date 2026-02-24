Участники исследования в США сообщали об усилении желания употребить алкоголь на 73 процента чаще после просмотра постов, в которых фигурирует алкоголь.

У молодых людей значительно усиливается желание употребить алкоголь, когда они видят, как в видеороликах или на фотографиях в социальных сетях инфлюенсеры пьют спиртное. В исследовании участники сообщали о повышении желания выпить на 73 процента чаще после просмотра соответствующих постов, чем люди, которые смотрели аналогичные видео, в которых не присутствовал алкоголь. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «JAMA Pediatrics» учеными из Школы общественного здравоохранения Ратгерского университета и Гарвардского университета.

Изображение: нейросеть freepikВ американском эксперименте 2000 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет были случайным образом разделены на две группы. Обе группы просмотрели 20 коротких постов в самой популярной соцсети от так называемых лайфстайл-инфлюенсеров. Одна группа видела сцены употребления спиртных напитков или изображения, связанные с алкоголем. Лента контрольной группы содержала аналогичный повседневный контент от тех же инфлюенсеров – но без алкоголя.

В своем анализе исследователи учитывали такие факторы, как ежедневное использование социальных сетей, предыдущее употребление алкоголя и предыдущее воздействие рекламы алкоголя. Эффект был особенно сильным среди участников, которые воспринимали инфлюенсеров как заслуживающих доверия и авторитетных людей: они сообщали об усилении тяги к алкоголю более чем в пять раз чаще.

Может быть интересно «Ни одно из видео не было явной рекламой алкоголя», — уточнил руководитель исследования Джон-Патрик Аллем из Школы общественного здравоохранения Рутгерса.

Это были повседневные сцены, которые пользователи видят, пролистывая ленты в таких платформах, как TikTok. Цель исследования состояла в том, чтобы показать, что тяга к спиртному возникает только после просмотра соответствующего контента.

До сих пор исследования были в значительной степени сосредоточены на времени, проведенном со смартфоном, — показателе, игнорирующем влияние просматриваемого контента. Таким образом выяснилось, что соцсети способны влиять на поведение в реальной жизни.