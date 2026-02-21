Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В кратере Луны учёные планируют разместить гигантский лазер для навигаций миссий
Лазер позволит будущим миссиям точнее приземляться и лучше ориентироваться на спутнике Земли.

Международная группа учёных, включая исследователей из NIST и Лаборатории реактивного движения NASA (НАСА), объявила о новом проекте. Исследователи хотят установить на Луне лазер, который послужит основой для системы космической навигации. Этот проект не только поможет будущим миссиям безопасно приземляться, но и значительно повысит точность измерения времени на Земле.Изображение: нейросеть freepikЗемля — динамичная планета; постоянные сейсмические толчки, колебания поверхности и изменения атмосферного давления могут полностью нарушить работу даже самых чувствительных приборов. Однако внутренняя часть темного лунного кратера — тихая и стабильная среда, где весьма удобно расположить сверхчувствительный лазер.

Ученые предложили разместить там уникальную установку — криогенный кремниевый лазер с резонатором. Это устройство использует блок чистого кремния для поддержания идеальной синхронизации световых волн. Система работает за счет отражения лазерного света между двумя зеркалами, расположенными внутри крошечного отверстия в кремниевой структуре.

Может быть интересно

Для того чтобы это оборудование обеспечило точность, его необходимо поддерживать при постоянной температуре около -256 °C. В таких экстремальных условиях холода кремниевый блок не сжимается и не расширяется, гарантируя, что расстояние, которое проходит свет при каждом отражении, остается постоянным.

Хотя температура на полярных кратерах достаточно низкая (около минус 212 °C), этого не достаточно для кремниевого ядра лазера. Поэтому для компенсации этой разницы инженеры планируют использовать специальные пассивные охлаждающие панели, которые снизят температуру до необходимого уровня без внесения дополнительных вибраций от механических узлов.

Эта стабилизированная система сможет излучать чрезвычайно стабильный и надежный сигнал, который будет передаваться на сеть спутников, вращающихся вокруг Луны. Что создаст локальную, чрезвычайно точную версию системы GPS. Благодаря которой будущие экипажи космонавтов и автономные луноходы смогут ориентироваться в абсолютной темноте, избегая опасных препятствий и безопасно приземляясь на самой сложной местности.

#космос #луна #лазер
Источник: newscientist.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
21
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
1
100% годового энергопотребления Microsoft уже приходится на возобновляемые источники энергии
+
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Британская компания Amara Automotive представила четырехколесный электровелосипед Elecy массой 45 кг
+
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
5
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
1
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
+
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Thermal Grizzly выпустила Ryzen 7 9850X3D со снятой теплораспределительной крышкой
+
Полные характеристики Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появились в сети
1
МЧС России получило четыре современных вертолёта Ми-38ПС для работы в арктических условиях
+

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
7
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
43
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
5

Сейчас обсуждают

ark-bak
18:33
Да перенесли из-за ужасных цен на память. Сколько будет стоить 32 Гб ддр5 10000? Вероятно дороже топового камня в линейке новалейк.
Анонс десктопных процессоров Intel Nova Lake-S переносится на начало 2027 года
Chimbal Penetrator
18:30
Привет деградация твоего проца с недоядрами))) Хотя думать вообще не твоя тема.Вот хвалится да))) Фотки с инета воровать чужие и приписывать чужие карты себе -да твое.Фото диджея за свое на отдыже выд...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
18:19
Забаненный выползший из тысячного бана, когда женщина просит меня, раздеть, я не могу устоять, даже если это ты.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
18:19
Зачем вести речь о хламе. который горячий медленный и не фига не гонится. даже 50мнz с него дополнительных не выжмешь. 5800х всего 4.7 позор фу. Сижу сейчас на 5.5Ггц. и думать про амудэ даже не охота...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
18:18
Стрелочница, Манька -жопотерка, ты мазохист или просто фанат золотого дождя на твою кастрюлю?
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
18:17
Стрелочница.Иди колготки штопай пхаха.как вас чмырей весь сайт унижает.не вытягиваешь ты своего партнера дырявого Непрашку.Хотя да у вас там двойной голландский штурвал.ты сам говорил про то)))
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
18:15
Опять ты, Маня -полотер, пытаешься перефорсить. У тебя тупой каклины на это ума не хватит, даже не пытайся в силу своей генетической ущербности. Йод кЮшай на ночь, скакуасс.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
18:13
Тебе ли дырявый про баны говорить.тебя каждый день банят почти.Маня -полотер .с дилдаком во лбу
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
18:12
Забаненный, у тебя мозг, как у дохлой черепахи это весь сайт знает.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
18:08
А еб т тебя по факту.Причем весь сайт пхахаа
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter