Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В США разрабатывают технологию для снижения уровня радиации от ядерных отходов
Предполагается, что соответствующая электромагнитная установка может быть использована для всех ядерных отходов США в течение следующих 30 лет

Вопрос о том, что происходит с ядерными отходами, является одним из главных критических замечаний в адрес ядерной энергетики. Для снижения радиоактивности ядерных отходов до безопасного уровня требуется приблизительно 100 000 лет. В настоящее время их обычно захоранивают в специальных хранилищах или в океане. Исследователи из лаборатории Джефферсона (Jefferson Lab) разрабатывают метод, позволяющий резко снизить радиоактивность ядерных отходов. Технология должно сократить время хранения всего до 300 лет. Несмотря на долгий срок, это станет значительным прорывом в решении проблемы хранения ядерных отходов.Изображение: нейросеть freepik

В своей системе ученые из США используют технологию ускорителя частиц, точнее, линейного ускорителя. В этой системе целевой материал, например, жидкая ртуть, бомбардируется высокоэнергетическим пучком протонов. Во время этого «расщепления» высвобождаются нейтроны. Затем эти нейтроны сталкиваются с контейнерами с ядерными отходами. Там они преобразуют существующие изотопы в более удобные для обращения. Возможность дальнейшей переработки или утилизации этих отходов в конечном хранилище еще предстоит изучить, говорится в заявлении.

Может быть интересно

Для достижения этой цели исследователи совершенствуют существующие технологии. Один из подходов заключается в повышении эффективности так называемых «сверхпроводящих резонаторов». Внутри них протекают сильные электромагнитные поля, ускоряющие частицы. Каждый раз, проходя через такой резонатор, они получают дополнительный заряд энергии.

Полости обычно изготавливаются из металла ниобия. Однако его необходимо охлаждать до -271 °C (2 Кельвина), что чрезвычайно энергозатратно. С новой комбинацией материалов, ниобий-олово вместо чистого ниобия, температуру можно повысить до -269 °C (4 Кельвина). Даже эта небольшая разница позволяет значительно снизить затраты на системы охлаждения. Кроме того, конструкция полостей должна стать более сложной. Цель состоит в том, чтобы сделать процесс расщепления более эффективным.

Для генерации электромагнитных полей исследователи планируют использовать магнетроны — вакуумно-герметичные трубки, генерирующие микроволны. Проект поддерживается Министерством энергетики США. Цель состоит в том, чтобы ввести технологию в эксплуатацию в течение 30 лет, чтобы с её помощью можно было переработать весь американский запас ядерных отходов.

#сша #энергетика #ядерная энергетика #ядерные отходы
Источник: jlab.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
20
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
1
Яндекс запустит в России новый сервис такси Fasten в марте 2026 года
+
100% годового энергопотребления Microsoft уже приходится на возобновляемые источники энергии
+
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
4
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Британская компания Amara Automotive представила четырехколесный электровелосипед Elecy массой 45 кг
+
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
+
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Doom: The Dark Ages может быть выпущена на Nintendo Switch 2
+
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
9
Полные характеристики Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появились в сети
1
ASUS выпускает низкопрофильную механическую клавиатуру ProArt KD300 формата 65%
+

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
5
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
3
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
2
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
22
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
1

Сейчас обсуждают

Marthsicke
10:49
https://paste.centos.org/view/b8496563
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
premierepro
10:12
Так те же фейсбук и т.п. собирали данные и продавали всяким кембридж аналитикам, и рекламным компаниям. Это новость 10-летней давности и никто ничего не скрывал особо. Вы в тайге (крае не пуганных иди...
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
Tachyons
09:27
С первых строк >OpenGL. Во что- ты- будешь- играть- на OpenGL кроме какого-нибудь Майнкрафта? И просто НИ ОДНОГО слова про производительность на других API. Просмотрев комментарии людей поумнее чем я ...
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Dentarg
09:07
Новости о разгоне инфляции на профильном ресурсе))))
Эксперт Денис Иванов назвал «Газете.Ru» причины цен в 600–700 рублей за куриную грудку
Kommunist7304
08:51
Даже если XBOX будет сжирать по 1 млрд зелени в год MS этого не заметит. Они в разы больше прожигали на старте Azure. Слишком большая корпорация со слишком большими доходами. Это является проблемой д...
Microsoft объявила об увольнении главы игрового подразделения Фила Спенсер
Various Artists
07:53
Я считаю lga 1700 достойными процессорами и хорошо если intel их поддерживает. Amd со своими am4 делают примерно тоже самое. Жаль что intel направляет Bartlett Lake-S на бизнес сегмент. Bartlett Lake...
Процессоры Intel Core 200E линейки Bartlett Lake-S получат до 12 P-ядер и частоту 5,9 ГГц
corsi
07:45
Для тупых идиотов накидывают, а другие тупые идиоты это разносят.
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
corsi
07:42
Наркоманы что ли? Без Е-ядер и мимо десктопов... 8 P-ядер без встройки и говно-ядер - Сore 5 213PEF я думаю, нормально бы зашел.
Процессоры Intel Core 200E линейки Bartlett Lake-S получат до 12 P-ядер и частоту 5,9 ГГц
Михаил Авраменко
06:22
Все мессенджеры так или иначе делают тоже самое, так что в наше время крайне глупо верить в анонимность в интернете.
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
TM1
04:51
Это с недавнего времени в новостях так пишут для удобства сравнения чей датацентр мощнее. Современные системы для тренировки ИИ имеют плюс минус одинаковую эффективность на гигаватт энергии. А откуда ...
NVIDIA вложит в OpenAI $30 миллиардов вместо ожидавшихся $100 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter