В Гаване повсеместно начали скапливаться кучи мусора, в нескольких районах города бытовые и пищевые отходы не вывозят уже более 10 дней.

Столица Кубы, Гавана, завалена мусором, потому что у мусоровозов заканчивается топливо – это одно из самых очевидных последствий попыток США перекрыть поставки нефти на Кубу, сообщает Reuters.

Изображение: нейросеть freepik

Государственный кубинский сайт Cubadebate ранее в этом месяце сообщил, что из-за нехватки топлива в Гаване работают только 44 из 106 мусоровозов. На улицах кубинской столицы появились большие кучи картонных коробок, использованных пакетов, пластиковых бутылок и тряпок. Пешеходам, водителям и велосипедистам приходится объезжать их, сообщает Reuters.

«Они повсюду в городе. Прошло уже более 10 дней с тех пор, как приехал последний мусоровоз», — пожаловался местный житель Хосе Рамон Крус.

Столкнувшись с дефицитом топлива, кубинские власти ввели систему нормирования в попытке сохранить функционирование критически важных секторов. Остров также переживает самый тяжелый экономический кризис за последние десятилетия; помимо нефти, наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.

Куба почти полностью зависит от импорта топлива. До недавнего времени Венесуэла была крупнейшим поставщиком нефти, но поставки были приостановлены после операции США 3 января, в результате которой был свергнут венесуэльский лидер Николас Мадуро. Мексиканское правительство объявило о приостановке поставок. Агентство Reuters сообщило, что Россия планирует отправить на Кубу груз сырой нефти и топлива, но конкретная дата не была названа.

США поддерживают экономическую блокаду Кубы с 1960-х годов, несмотря на неоднократные призывы к ее снятию в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Администрация президента Дональда Трампа (Donald John Trump) в последние месяцы еще больше ужесточила свою политику в отношении острова.