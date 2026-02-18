Столица Кубы, Гавана, завалена мусором, потому что у мусоровозов заканчивается топливо – это одно из самых очевидных последствий попыток США перекрыть поставки нефти на Кубу, сообщает Reuters.
«Они повсюду в городе. Прошло уже более 10 дней с тех пор, как приехал последний мусоровоз», — пожаловался местный житель Хосе Рамон Крус.
Столкнувшись с дефицитом топлива, кубинские власти ввели систему нормирования в попытке сохранить функционирование критически важных секторов. Остров также переживает самый тяжелый экономический кризис за последние десятилетия; помимо нефти, наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.
Куба почти полностью зависит от импорта топлива. До недавнего времени Венесуэла была крупнейшим поставщиком нефти, но поставки были приостановлены после операции США 3 января, в результате которой был свергнут венесуэльский лидер Николас Мадуро. Мексиканское правительство объявило о приостановке поставок. Агентство Reuters сообщило, что Россия планирует отправить на Кубу груз сырой нефти и топлива, но конкретная дата не была названа.
США поддерживают экономическую блокаду Кубы с 1960-х годов, несмотря на неоднократные призывы к ее снятию в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Администрация президента Дональда Трампа (Donald John Trump) в последние месяцы еще больше ужесточила свою политику в отношении острова.