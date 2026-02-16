Ее уникальность в том, что она работает на смеси с 30%-ным содержанием водорода. Смешивание водорода с природным газом призвано снизить зависимость от крупных производителей природного газа.

Многие страны мира хотят отказаться от природного газа, особенно для производства электроэнергии. Поскольку это не так просто, смешивание водорода с газом рассматривается как промежуточный шаг. Водород можно импортировать из других стран и, по крайней мере теоретически, производить внутри страны, используя «зеленые» источники энергии. Также может быть использована существующая инфраструктура, например, газопроводы.

Однако не каждая газовая электростанция может просто начать сжигать водород. Для этого требуются специальные турбины. Газовые электростанции, оснащенные такими турбинами, предназначены для полного перехода на производство электроэнергии на основе водорода в будущем, если это потребуется.

До тех пор будут использоваться так называемые «турбины с совместным сжиганием топлива», которые используют природный газ в смеси с водородом. Компания Kawasaki начала производство и продажу первой в мире газовой турбины, способной работать на смеси с содержанием водорода до 30 процентов. Ранее такие турбины обычно работали только с 15 процентами водорода, а некоторые производители объявили о создании турбин, способных работать с 25 процентами водорода к 2026 году.

30 процентов считается порогом, при котором существующая инфраструктура природного газа требует лишь минимальных изменений, сообщает dailygalaxy.com. Дальнейшее увеличение содержания водорода требует более масштабных, а следовательно, и более дорогостоящих модификаций. Это связано с тем, что водород является самой маленькой известной молекулой, что означает его способность проникать сквозь уплотнения, которые легко препятствуют проникновению метана, и может сделать некоторые металлы хрупкими. Кроме того, он воспламеняется при более сложных соотношениях воздуха и топлива, чем природный газ, что усложняет безопасное обращение с ним.

Для обеспечения безопасной работы новая турбина Kawasaki серии KG прошла 11 месяцев испытаний и проверки в реальных условиях. Испытания включали в себя интеграцию в цепочку поставок водорода, протоколы безопасности и систему датчиков, способную обнаруживать утечки водорода по всей системе подачи. Серия KG также оснащена системой продувки, которая медленно воспламеняет топливо в системе подачи во время запуска, остановки и в случае возникновения проблем, предотвращая непреднамеренное воспламенение.