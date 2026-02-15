Так называемые рули-«штурвалы» не соответствуют обновленным стандартам безопасности.

Недавно Китай объявил о запрете на выдвижные дверные ручки в продаваемых в стране автомобилях. Они особенно популярны в электромобилях – отчасти потому, что Tesla активно их внедряет в свои модели, и другие производители последовали её примеру. Теперь же в Китае планируют отказаться от рулевого колеса типа штурвал. С момента его внедрения Tesla в 2021 году оно всё чаще появляется в китайских электромобилях, в том числе от IM Motors и Ji Yue.

Источник: скриншот с Youtube-канала Consumer ReportsНовый стандарт безопасности вступит в силу в Китае 1 января 2027 года, сообщает портал Carnewschina. Этот стандарт предписывает проведение ударных испытаний в 10 точках рулевого колеса. Рулевые колеса с поворотным механизмом не соответствуют новому стандарту безопасности, что равносильно запрету.

Согласно статистике аварий, 46 процентов травм водителей связаны с рулевым колесом. Обычное рулевое колесо действует как своего рода буфер. Оно находится ближе к водителю и, таким образом, предотвращает более сильный удар о приборную панель. Поскольку рулевое колесо с поворотным механизмом не имеет верхней части, эксперты говорят, что часть этого амортизирующего эффекта отсутствует.

В идеале, подушка безопасности предотвращает сильный удар. Однако от так называемых рулей-«штурвалов» из-за измененных опорных конструкций и необычных углов при срабатывании подушки безопасности могут отлетать пластиковые или металлические осколки в сторону водителя и пассажира. Новый китайский стандарт прямо указывает, что этого не должно происходить.

Сама Tesla, похоже, больше не убеждена в преимуществах своего рулевого колеса такой формы. При этом, в 2021 году было заявлено, что Model S и X будут поставляться только с рулем соответствующей конфигурации. Когда Tesla позже предложила круглый руль в качестве опции, он быстро был распродан. К 2023 году круглый руль снова стал стандартом, а штурвал был доступен только в качестве опции. С середины 2025 года рулевое колесо типа штурвал доступно только в самой дорогой комплектации Plaid Model S и X — за дополнительные 1000 долларов.