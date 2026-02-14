Каменистая планета за пределами газовых гигантов в системе вокруг звезды LHS 1903 предполагает её уникальную историю происхождения. Согласно современным знаниям, эта система вообще не должна существовать.

Долгое время в астрономии считались доказанными определенные основные порядки расположения планет, которые известны по нашей собственной Солнечной системе. Небольшие, твёрдые каменистые планеты вращаются вблизи звезды, в то время как массивные газовые гиганты обитают в более холодных внешних областях. Однако международная исследовательская группа под руководством Уорикского университета в Великобритании обнаружила совсем другую планетную систему. Это открытие поднимает фундаментальные вопросы об истории формирования планетных систем.

Изображение: нейросеть freepikСистема вокруг звезды LHS 1903, также известной как TOI-1730, расположена примерно в 116 световых годах от Земли. Центральная звезда — красный карлик, значительно меньший и более холодный, чем наше Солнце. Первоначально учёные обнаружили свидетельства существования планет, вращающихся вокруг звезды, в данных космического телескопа NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite).

Последующие наблюдения с помощью спутника CHEOPS Европейского космического агентства (ESA) и наземных телескопов окончательно подтвердили существование четырёхпланетной системы, структура которой ранее не была предсказана.

Самая внутренняя планета, LHS 1903 b, — это каменистая планета, так называемая суперземля. За ней следуют две богатые газом мининептуны, LHS 1903 c и d. Однако сюрпризом стала самая внешняя планета. Планета LHS 1903 e — это не газовый гигант, а опять же каменистая планета, вращающаяся далеко за пределами газовых гигантов.

Эта конфигурация противоречит классической модели размещения планет вокруг звезды. Согласно этой теории, энергетическое излучение молодой звезды сдувает газовые оболочки внутренних планет, обнажая их каменистые ядра. Дальше, где излучение слабее, планеты должны сохранять свои плотные атмосферы. LHS 1903 e нарушает эту логику, поскольку она находится слишком далеко от своей звезды, чтобы потерять атмосферу из-за излучения, но при этом у неё отсутствует газовая оболочка.

Авторы исследования предлагают объяснение такой системе: самая внешняя планета не потеряла свою атмосферу, а просто не смогла её сформировать изначально. Для астрономии открытие LHS 1903 означает необходимость расширения существующих моделей формирования галактик. Теперь эта система служит важным эталонным объектом для лучшего понимания границ между каменистыми и газовыми гигантами. Она еще раз демонстрирует, что наша собственная Солнечная система не является универсальным образцом для остальной части галактики.