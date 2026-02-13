Китайский регулятор присоединяется к проектным работам, в то время как производитель проводит испытания и заключает соглашение с партнером по авионике. Ожидается, что первый полет может состояться в 2030 году.

Китайская государственная компания COMAC продвигается вперед в разработке своего широкофюзеляжного коммерческого пассажирского самолета COMAC C929. По некоторым оценкам, первый полет запланирован на 2030 год, а ввод в эксплуатацию — на 2035 год. COMAC подписала письмо о намерениях с компанией Aviage Systems о разработке основной системы авионики для C929. Это «мозг» для будущего конкурента Dreamliner.

Изображение: нейросеть freepikAviage находится в равной долевой собственности американской компании General Electric и китайской AVIC. Aviage уже поставляет авионику для узкофюзеляжного пассажирского самолета COMAC C919. Издание Air Data News написало, что «соглашение охватывает центральный бортовой компьютер авионики самолета, который управляет ключевыми электронными функциями, такими как навигация, связь, управление полетом и мониторинг систем».

Более серьезной проблемой для C929 является силовая установка, то есть двигатели. Более компактные C909 и C919 используют западные двигатели General Electric CF34-10A и CFM International LEAP-1C соответственно.

Может быть интересно

Китай хочет, чтобы C929 был с китайским двигателем, и COMAC пока не объявила о силовой установке для самолёта. Ранее Китай сотрудничал с Россией в производстве версии двигателя PD-35 для этого самолета.

COMAC C929 призван разрушить монополию Airbus и Boeing на рынке широкофюзеляжных коммерческих авиалайнеров. Ожидается, что C929 будет иметь максимальную вместимость до 440 человек (или в обычном варианте около 280 пассажиров). Это сделает его прямым конкурентом Boeing 787 Dreamliner, а также Airbus A330neo и A350-900. В соцсетях уже появились фотографии прототипов C919 и C929:

Планируется, что дальность полета составит до 12 000 км (6500 морских миль), что позволит ему совершать перелеты на большие расстояния. Дальность полета достойная, но меньше, чем у 787, A350 и A330neo. Заявленная дальность полета 787 составляет от 6330 до 7565 морских миль в зависимости от модификации. Дальность полета A350-900 заявлена на уровне 8500 морских миль, в то время как Airbus утверждает, что дальность полета A330-900 (A330neo) составляет 7350 морских миль.

Поскольку C929 — это китайская государственная программа, первоначальные модификации не обязательно должны быть лучше, чем 787 или A350; они должны быть достаточно хороши для китайских авиакомпаний. Китайские авиакомпании обеспечат самолету большую гарантированную клиентскую базу для роста и развития, прежде чем он начнет напрямую конкурировать с 787 и A350 на открытых рынках.