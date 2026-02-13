Исследователи создали детальное изображение туманности CRL 2688 из снимков, полученных космическим телескопом «Хаббл». Ее звезда (похожая на наше Солнце) умирает, и это предоставляет редкую возможность наблюдать переходную фазу, длящуюся всего несколько тысяч лет.

Открытая в 1975 году так называемая туманность Яйцо (CRL 2688) расположена примерно в 1000 световых годах от Земли в созвездии Лебедя. NASA описывает ее как «первую, самую молодую и ближайшую допланетную туманность, обнаруженную на сегодняшний день».

Умирающая звезда за толстым слоем пыли и газа. Изображение: скриншот NASA / science.nasa.govТуманность получила свое название от центральной звезды, которая, будучи скрыта плотным облаком пыли, выглядит как «яичный желток» в темном, непрозрачном «яичном белке». Исследователи создали самое детальное на сегодняшний день изображение Туманности Яйцо, используя снимки, полученные с помощью космического телескопа «Хаббл».

Благодаря раскрытым сложным деталям исследователи надеются узнать больше о процессах, формирующих эту «загадочную структуру», как ее называет NASA. Интересно то, что Туманность Яйцо, с умирающей, похожей на Солнце звездой в центре, находится в переходной фазе, длящейся всего несколько тысяч лет.

За относительно короткое время предпланетарная туманность превращается в так называемую планетарную туманность — заключительную стадию развития средней звезды, подобной нашему Солнцу. Название «планетарная» может ввести в заблуждение, поскольку эти туманности напоминают планеты в небольших телескопах. Однако сами туманности не имеют ничего общего с планетами.

В течение этой переходной фазы можно наблюдать, как звезда в центре туманности умирает. Поскольку запасы водорода и гелия истощаются, звезда постепенно сбрасывает свои внешние слои. Последние снимки «Хаббла», полученные с помощью широкоугольной камеры, показывают, что центральная звезда скрыта за пылевым диском, содержимое которого было выброшено с поверхности звезды несколько сотен лет назад.

Кроме того, по обе стороны от туманности видны два пучка света, состоящие из быстро улетучивающегося высокотемпературного молекулярного водорода. Центральное пылевое облако окружено концентрическими кольцами тонких, слабых дуг газа, также состоящих из выброшенного поверхностного материала.

Сама звезда не видна. Ее очертания звезды становятся заметными благодаря свету, отраженному газовым слоем. Этот свет выходит через трещины или отверстия в окружающем пылевом облаке. Как только горячее ядро звезды обнажается, ранее выброшенный газ ионизируется и начинает излучать собственный свет. Звезда в центре затем превращается в белый карлик. Этот процесс часто создает впечатляющие туманности.

Как сообщает Space.com, исследователи могут наблюдать процесс превращения допланетной туманности в планетарную практически в реальном времени. Они могут сравнивать и объединять текущие изображения с изображениями, полученными телескопом «Хаббл» в 1997, 2003 и 2012 годах.