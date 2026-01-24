Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Исследователи разработали сейсмоизмерительные приборы для обнаружения космического мусора
Части спутников или другой космический мусор могут загрязнять окружающую среду на Земле. Ученые представили новый метод отслеживания этого мусора.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), более миллиона объектов размером более одного сантиметра вращаются вокруг Земли. Этот космический мусор может бесконтрольно падать на Землю. По данным ЕКА, это происходит более трех раз в день.Космический мусор может падать на здания или людей. Даже если при падении на поверхность Земли обломки не причиняют никакого вреда, они всё равно могут загрязнить окружающую среду. Точно предсказать место падения обломков трудно. На орбите они движутся со скоростью около 28 000 км/ч. Практически невозможно предсказать, когда они покинут орбиту и войдут в атмосферу Земли. Если обломки распадаются на мелкие кусочки при входе в атмосферу, это ещё больше затрудняет отслеживание.

До сих пор ученые полагались на радары и оптические приборы для мониторинга падающего космического мусора. Бенджамин Фернандо из Университета Джонса Хопкинса и Константинос Хараламбус из Имперского колледжа Лондона считают, что нашли новый метод обнаружения входа космического мусора в атмосферу. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Science.

Может быть интересно

Ученые применяли для своего исследования сейсмометры — приборы, обычно используемые для регистрации движений земной поверхности, вызванных землетрясениями или извержениями вулканов. Исследователи хотят использовать сейсмометр для обнаружения ударных волн, генерируемых при входе космического мусора в атмосферу и преодолении звукового барьера.

Специалисты протестировали свой метод, используя сейсмические данные, собранные во время входа в атмосферу модуля «Шэньчжоу-15» (Shenzhou-15). Китайский орбитальный модуль потерпел крушение над Калифорнией в апреле 2024 года. Волны, генерируемые звуковым ударом, были слабо различимы на уровне земли и были зарегистрированы сейсмографами. Их можно отличить от классических следов землетрясений.

Проанализировав данные, исследователи пришли к выводу, что модуль «Шэньчжоу-15» находился на 40 километров южнее, чем предполагали Космические силы США, используя радиолокационные исследования. В точке, которую Космические силы определили как место крушения, обломков обнаружено не было.

По словам ученых, их метод позволяет делать выводы о скорости, траектории, угле падения и характере фрагментации космического мусора. Они выступают за разработку системы раннего предупреждения на основе общедоступных сейсмических данных. Это решение позволило бы отслеживать космический мусор в режиме, близком к реальному времени.

#космос #астрономия #спутники #космический мусор
Источник: science.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
3
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
1
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
5
М.Видео: В 2025 году россияне отдавали предпочтение ноутбукам не дороже 55 000 рублей
+
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
Китайская компания TCL займётся производством телевизоров под брендами Sony и Bravia
+
GizmoChina: Китай негласно запретил ввоз графических процессоров NVIDIA H200 для ИИ
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
AMD объявила о доступности Ryzen 7 9850X3D с 29 января по рекомендованной цене 499 долларов США
1
ВМС Франции захватили следовавший в Россию нефтяной танкер
+
Military Watch Magazine: Российские Ту-22М3 и Су-35 патрулируют границы в акватории Балтийского моря
+
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии
2
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
2
CNews: На создание российской микроэлектронной корпорации полного цикла направят триллион рублей
3
AMD будет продавать разогнанные Ryzen AI Max+ 395 и Ryzen AI Max+ 390 под новыми названиями
+
Bloomberg: Пенсионный фонд AkademikerPension намерен отказаться от американских гособлигаций
+
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
4
Сборщик ПК вместо купленной RTX 5080 обнаружил в коробке пустую систему охлаждения для RTX 4090
1
Мексика приобрела военно-транспортный самолёт C-130J Super Hercules
1
ВС Германии потратят €600 млн на имитацию воздушных целей для учений и испытаний
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
15
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
20
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

Crouse
16:28
Вся мода на ИИ похожа на моду с майнингом, когда все переобувались и говорили, что геймеры им уже не уперлись. Но когда эфир ушел на пос - все быстро переобулись, и видяхи сливали и говорили, да мы ва...
Intel сокращает производство процессоров для ПК из-за приоритетности развития ИИ
Comandante
16:18
Чудик с очень странным ником, судя по нему, ты сам от санитаров бегаешь.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
beastly77
16:13
Денег хватило только на 1 грузовой самолёт! Не развивать своё авиастроение - покупать втридорога
Мексика приобрела военно-транспортный самолёт C-130J Super Hercules
Lenny 5.0
16:08
Клоун выкладывает каждый раз разные картинки якобы "своей" 5080
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
3vova1vova2
15:23
где то на авито я таое уже видел
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
VL86f
15:00
Грех жаловаться на вес репозиториев. У меня пиратский TSW 6 с аддонами пол терабайта весит.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
3vova1vova2
14:03
с яндекса фото коробки спер и бумажку прилепил?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Павел Ефремов
13:49
Вот именно. В чем проблема. Снял и забыл.
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
zontik
13:39
Где задержки? Может они на 4800 CL 22 выставили, а 6000 CL 40
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
Никита Трофимов
13:32
Предъявить за то, что остались открытые вопросы, но не подумать (не погуглить), что эти вопросы будут закрывать в третьей части :D сверхразум получается
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter