Части спутников или другой космический мусор могут загрязнять окружающую среду на Земле. Ученые представили новый метод отслеживания этого мусора.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), более миллиона объектов размером более одного сантиметра вращаются вокруг Земли. Этот космический мусор может бесконтрольно падать на Землю. По данным ЕКА, это происходит более трех раз в день. Космический мусор может падать на здания или людей. Даже если при падении на поверхность Земли обломки не причиняют никакого вреда, они всё равно могут загрязнить окружающую среду. Точно предсказать место падения обломков трудно. На орбите они движутся со скоростью около 28 000 км/ч. Практически невозможно предсказать, когда они покинут орбиту и войдут в атмосферу Земли. Если обломки распадаются на мелкие кусочки при входе в атмосферу, это ещё больше затрудняет отслеживание.

До сих пор ученые полагались на радары и оптические приборы для мониторинга падающего космического мусора. Бенджамин Фернандо из Университета Джонса Хопкинса и Константинос Хараламбус из Имперского колледжа Лондона считают, что нашли новый метод обнаружения входа космического мусора в атмосферу. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Science.

Может быть интересно

Ученые применяли для своего исследования сейсмометры — приборы, обычно используемые для регистрации движений земной поверхности, вызванных землетрясениями или извержениями вулканов. Исследователи хотят использовать сейсмометр для обнаружения ударных волн, генерируемых при входе космического мусора в атмосферу и преодолении звукового барьера.

Специалисты протестировали свой метод, используя сейсмические данные, собранные во время входа в атмосферу модуля «Шэньчжоу-15» (Shenzhou-15). Китайский орбитальный модуль потерпел крушение над Калифорнией в апреле 2024 года. Волны, генерируемые звуковым ударом, были слабо различимы на уровне земли и были зарегистрированы сейсмографами. Их можно отличить от классических следов землетрясений.

Проанализировав данные, исследователи пришли к выводу, что модуль «Шэньчжоу-15» находился на 40 километров южнее, чем предполагали Космические силы США, используя радиолокационные исследования. В точке, которую Космические силы определили как место крушения, обломков обнаружено не было.

По словам ученых, их метод позволяет делать выводы о скорости, траектории, угле падения и характере фрагментации космического мусора. Они выступают за разработку системы раннего предупреждения на основе общедоступных сейсмических данных. Это решение позволило бы отслеживать космический мусор в режиме, близком к реальному времени.