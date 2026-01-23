Считается, что «самый разрушительный самолет в мире» был назван в честь главы Белого дома, поскольку обозначение «47» в его названии является отсылкой к тому, что Трамп — 47-й президент Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о создании следующего истребителя-невидимки ВВС США F-47 в марте 2025 года. Всё говорит о том, что «суперистребитель» — один из его любимых проектов. Предположительно, самолет был назван в его честь — F-47, потому что Трамп в настоящее время является 47-м президентом Соединенных Штатов. Поэтому для него крайне важно, чтобы F-47 совершил свой первый полет в 2028 году, поскольку президентство Трампа официально заканчивается 20 января 2029 года.

Концептуальное изображение F-47. Источник: ВВС СШАЧтобы это произошло, Пентагон представил бюджетные предложения по ускорению разработки F-47 за счет увеличения финансирования. Это подразумевало бы перенаправление средств из проекта F/A-XX, военно-морского аналога F-47 ВВС. Это фактически положило бы конец проекту F/A-XX.

Однако пока реализация проекта идет не совсем гладко. Сенат США выступает против Пентагона по данному вопросу. Трамп, похоже, чувствует это и уже готов приуменьшить свою роль в программе F-47: он просто может поменять название самолета.

На этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал:

«Говорят, что F-47 станет самым разрушительным истребителем в истории. Его назвали 47. Если мне что-то не понравится, я уберу из названия цифру 47».

Послание относительно ясно: если F-47 не будет завершен вовремя, проект может провалиться, и тогда название не должно ассоциироваться с главой Белого дома. Более того, Трамп, похоже, теперь отрицает, что F-47 назван в честь его президентства.

Однако ни для кого не тайна, что это обозначение хотел именно президент США. Когда ВВС столкнулись со значительной критикой в связи с программой F-47, то попытались найти дополнительные оправдания для этого названия.

Помимо президентства Трампа, F-47, как утверждалось, был отсылкой к году основания ВВС (1947). Также сообщалось, что F-47 — это дань уважения P-47 Thunderbolt, самолёту времён Второй мировой войны. В 1947 году P-47 был переименован в F-47. Однако обычно одно и то же обозначение не используется для одного и того же типа военной техники.

Если новый самолёт является данью уважения старому, то традиционно используется неофициальное название, прозвище. Так, P-47 назывался Thunderbolt, а A-10, следовательно, — Thunderbolt II. F-35 называется Lightning II, что является отсылкой к P-38 Lightning времён Второй мировой войны.