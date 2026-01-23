Сайт Конференция
Трамп может переименовать истребитель 6-го поколения F-47 в случае неудачного хода разработки
Считается, что «самый разрушительный самолет в мире» был назван в честь главы Белого дома, поскольку обозначение «47» в его названии является отсылкой к тому, что Трамп — 47-й президент Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о создании следующего истребителя-невидимки ВВС США F-47 в марте 2025 года. Всё говорит о том, что «суперистребитель» — один из его любимых проектов. Предположительно, самолет был назван в его честь — F-47, потому что Трамп в настоящее время является 47-м президентом Соединенных Штатов. Поэтому для него крайне важно, чтобы F-47 совершил свой первый полет в 2028 году, поскольку президентство Трампа официально заканчивается 20 января 2029 года.
Концептуальное изображение F-47. Источник: ВВС СШАЧтобы это произошло, Пентагон представил бюджетные предложения по ускорению разработки F-47 за счет увеличения финансирования. Это подразумевало бы перенаправление средств из проекта F/A-XX, военно-морского аналога F-47 ВВС. Это фактически положило бы конец проекту F/A-XX.

Однако пока реализация проекта идет не совсем гладко. Сенат США выступает против Пентагона по данному вопросу. Трамп, похоже, чувствует это и уже готов приуменьшить свою роль в программе F-47: он просто может поменять название самолета.

На этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал:

«Говорят, что F-47 станет самым разрушительным истребителем в истории. Его назвали 47. Если мне что-то не понравится, я уберу из названия цифру 47».

Послание относительно ясно: если F-47 не будет завершен вовремя, проект может провалиться, и тогда название не должно ассоциироваться с главой Белого дома. Более того, Трамп, похоже, теперь отрицает, что F-47 назван в честь его президентства.

Однако ни для кого не тайна, что это обозначение хотел именно президент США. Когда ВВС столкнулись со значительной критикой в связи с программой F-47, то попытались найти дополнительные оправдания для этого названия.

Помимо президентства Трампа, F-47, как утверждалось, был отсылкой к году основания ВВС (1947). Также сообщалось, что F-47 — это дань уважения P-47 Thunderbolt, самолёту времён Второй мировой войны. В 1947 году P-47 был переименован в F-47. Однако обычно одно и то же обозначение не используется для одного и того же типа военной техники.

Если новый самолёт является данью уважения старому, то традиционно используется неофициальное название, прозвище. Так, P-47 назывался Thunderbolt, а A-10, следовательно, — Thunderbolt II. F-35 называется Lightning II, что является отсылкой к P-38 Lightning времён Второй мировой войны.

#сша #авиация #трамп #история #самолет #истребитель #f-47
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

Евгений Ерохин
12:34
Там проблема есть с B450 чипсетом - так у меня B570 с ним нормально не работает- при перезагрузке настройки re bar скидываются каждый раз в биос и черный экран при загрузке винды. Оставалось толь...
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
lighteon
12:34
Предупредить фальсификаторов, что спалились и могут быть меры против них. Возможна запись экрана при помощи OBS с чистыми кешами в браузере (: А лайки/дизлайки могут себе в анальное отверстие поместит...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
tux
12:26
Ну есть же история про самую дорогую пиццу в мире. Первая покупка за биткоины был заказ пиццы за 10000 биткоинов кажется.
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
aoxoa1
12:05
Чет ржу)) Ждуны наконец дождались своих цен)) Выставил им на авто ща с одного из майнинг-дронов 32гига куси за овердо*я и написал коммент: -покупал в начале года за 2500 :-p )))) Кто увидит, извините...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
JAX1979
11:55
У меня 2 раза новые ссд сдыхали после установки системы. Качество проверки сейчас хромает на все лапы. У меня обычные харды на 3 и 4 тб сдохли через 3 года недавно (использовались как хранилище киноше...
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
JAX1979
11:45
Он бы еще про биткоины по баксу вспомнил
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
Viktor Bauska
11:41
Не зря его засыпали там какие нибудь рыцари зомби повылазят 🤣🤣🤣
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
ЛЕСЯ Ф
11:25
Такой и был от fsp старый, но при обновлении компьютера и под новую видеокарту искали новый вариант среди недорогих. Вот сейчас и купили эту модель только на 650 ватт, в отличии от обозреваемого нету ...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
cypher1999
11:24
14600кф обоссывает все эти 5ххх процессоры АМД. И ценник от 15к рубасов.
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
ChatoBOT
11:21
Как во время я в ноябре прошлого года купил RTX-5070Ti-S от Palit за каких-то 75 тыс. рублей.
Der8auer предупредил о предстоящем росте стоимости видеокарт RTX 50 из-за действий Nvidia
