16 января европейские истребители были подняты в воздух в рамках наблюдения за воздушным пространством НАТО.

В пятницу, 16 января, истребители Eurofighter, дислоцированные в рамках наблюдения за воздушным пространством НАТО, вылетели из аэропорта Эмари в Эстонии. Причиной стал российский самолет, приближавшийся к Балтийскому морю. Истребители перехватили самолет Бе-200. Об этом сообщило командование ВВС НАТО в своем аккаунте X.

Источник: Командование ВВС НАТОЦель таких миссий — визуальное и электронное обнаружение и мониторинг иностранных самолетов. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что они не представляют угрозы для воздушного пространства НАТО. Нападения или прямого столкновения не было; операция в первую очередь служила целям наблюдения, сдерживания и контроля воздушного пространства. В 2025 году в воздушном пространстве НАТО было проведено более 500 подобных операций по перехвату.

Бе-200 — российский самолет-амфибия. Благодаря своему корпусу, напоминающему лодку, он может взлетать и садиться как на обычных взлетно-посадочных полосах, так и непосредственно в открытом море, даже в неспокойной воде.

Самолет используется как противопожарный, поэтому он оснащен резервуарами с водой. В этом военном варианте Бе-200 в основном служит для морского патрулирования и поисково-спасательных операций, контролируя большие участки береговой линии. Вместо резервуаров с водой он оснащен специализированными датчиками, радиолокационными системами и мощными прожекторами для идентификации судов или, в критических ситуациях, даже для поддержки противолодочных операций.

Что именно намеревался сделать самолет, направляясь к Балтийскому морю, остается неясным. Вполне возможно, что это была разведывательная, наблюдательная или спасательная миссия. Калининград расположен непосредственно на Балтийском море. Туда регулярно направляются самолеты для усиления местных военно-воздушных сил.