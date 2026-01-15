Новое исследование подчеркивает опасность соответствующей концепции для производства возобновляемой энергии.

В последние годы Китай и США соревнуются в разработке космической инфраструктуры для получения солнечной энергии. Европейское космическое агентство (ЕКА) также работает над аналогичным проектом SOLARIS. Однако новое исследование, опубликованное в китайском журнале High Power Laser and Particle Beams, предупреждает о значительных опасностях, связанных с этим проектом: лазеры, предназначенные для передачи собранной энергии на Землю, могут повредить пролетающие мимо спутники. Это может негативно повлиять на предоставляемые ими услуги — от связи и навигации до телевизионного вещания.

Большинство концепций космических солнечных электростанций предполагают размещение их на более высокой, геосинхронной орбите (ГСО), чтобы избежать попадания в тень Земли. На этой орбите их период обращения будет совпадать с вращением Земли.

На пути к поверхности Земли, где необходима солнечная энергия, лазерный луч должен будет пройти через низкую околоземную орбиту (НОО). Однако эта орбита сильно перегружена: Международная космическая станция (МКС), телескоп «Хаббл», метеорологические аппараты и тысячи спутников связи вращаются вокруг Земли на этих высотах.

Группа исследователей из Пекинского института инженерной экологии космических аппаратов смоделировала, что произойдет, если луч лазера, передающего энергию, попадет в спутник на низкой околоземной орбите. С увеличением числа космических аппаратов возрастает и риск такого случайного попадания.

Исследователи систематически сравнивали различные уровни энергии и длины волн лазеров. Согласно их выводам, риск повреждения спутников значительно возрастает при более коротких длинах волн и более высокой энергии.

Моделирование также показало, что даже короткие лазерные импульсы могут вызывать электрические разряды. Всё это может повредить чувствительную электронику на спутниках или даже вывести их из строя, сообщает South China Morning Post (SCMP). Солнечные панели спутников могут перегреться из-за лазерного луча.

Поэтому исследовательская группа призывает к крайней осторожности при установлении стандартов лазеров для передачи энергии из космоса. Они также рекомендуют разработать более надежные технологии защиты для спутников, которые в конечном итоге могут столкнуться с крупными космическими солнечными электростанциями.