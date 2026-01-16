Сайт Конференция
kosmos_news
Впервые Boeing 737-800NG Combi осуществил одновременную перевозку пассажиров и грузов
Полет на новом самолете осуществила канадская авиакомпания Air Inuit. Пассажирский салон вмещает до 90 человек.

Air Inuit — канадская авиакомпания, работающая преимущественно на севере Канады. Ее парк насчитывает несколько десятков пассажирских и грузовых самолетов. После сертификации первый Boeing 737-800NG Combi с 13 января перевозит пассажиров и грузы на одном и том же самолете между Монреалем и Кууджуаком, крупнейшим поселением инуитов в канадской провинции Нунавик. Об этом сообщило издание Aerospace Global News.

Boeing 737-800NG Combi. Источник: Air InuitСамолет был специально переоборудован в класс Combi (лайнер для перевозки  пассажиров и грузов одновременно) для Air Inuit. Компания приобрела в общей сложности три 737-800NG, но пока переоборудован только один.

В то время как стандартные 737-800NG проектируются как грузовые или пассажирские самолеты, это первый случай, когда такой лайнер может использоваться в обоих вариантах. Передняя часть самолета может вместить до 90 пассажиров, а в задней части перевозится груз. Самолет может перевозить общий вес 23,2 тонны, включая полезную нагрузку и пассажиров.

Пассажирский салон вмещает до 90 человек. Источник: Air InuitРанее на маршруте Монреаль-Куджуак вместо трех новых самолетов использовались Boeing 737-200, вмещавшие 112 пассажиров. Компания Air Inuit надеется, что новые самолеты обеспечат не только возможность двойного назначения, но и большую эффективность, снижение выбросов и повышение надежности. Переоборудование было выполнено канадской компанией KF Aerospace.

Грузовой отсек. Источник: Air InuitПереоборудование потребовало соблюдения специальных правил безопасности, включая установку специализированных систем противопожарной защиты и модифицированную конструкцию фюзеляжа в передней части. Для переоборудования пришлось изготовить сотни компонентов.

Самолеты, перевозящие как пассажиров, так и грузы, когда-то были довольно распространены. Даже Boeing 747 существует в варианте Combi. Однако версия Combi 747 не имела успеха. Был поставлен всего 61 экземпляр. Среди наиболее известных операторов была KLM, которая прекратила эксплуатацию своих самолетов этой модели в конце 2020 года.

#авиация #boeing #самолет #737-800ng combi
Источник: aerospaceglobalnews.com
Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
00:38
Смелое заявление от любителя Linux и AMD...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Китя.
00:30
Что устало за ботов писать. Ты больной на голову тут и так всем понятно. в твоем ли возрасте писать здесь про сиськи писки и хвосты. позор ник.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
MriS
00:21
Перекупы всё скупят и будут перепродавать слега дешевле карт от куртки и его племянницы. Эра облачного гейминга под подписке наступает, вот и цены конские)) И всего остального, помимо игр.
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
Castl
00:06
Понятно, значит ты его лечишь. И что врачи говорят, стоять будет или будет продолжать болтаться как сейчас? в темпе, в темпе, отвечай обезьяна без члена, не спать... ты чё завис, пошёл свой член ра...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
00:05
Иди лечись.петух.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
00:04
А почему ты скрываешь у себя наличие или отсутствие члена. У тебя с ним проблемы?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
00:04
ну самоотсос твоя специфика.все уже читали.пхахаа.Иди уже назад в петушковую.Полотер,ты не вывозишь .и шишка раньше тебя гнобил по полной,а ты ток про пальцы в жопе писал.пхахааха.шишкинс классно тебя...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
00:03
Ну блин, простите... Не силен в жанрах для слабоумных - файтинг и спортивные игры +)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Castl
00:03
Предлагай сам себе за щёку сколько хочешь. Это твоё личное дело, женского гома. Так что там с твоим членом, он у тебя есть? в темпе, в темпе, отвечай обезьяна, не спать...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
00:01
Я предлагаю тебе просто за щеку взять .Отвечать тебе полотеру ниже достоинства.псина беспородная манюня.Хотя за щеку ты весь вечер брал.Агонией твоей все удовлетворены.пхахаа
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
