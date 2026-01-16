Полет на новом самолете осуществила канадская авиакомпания Air Inuit. Пассажирский салон вмещает до 90 человек.

Air Inuit — канадская авиакомпания, работающая преимущественно на севере Канады. Ее парк насчитывает несколько десятков пассажирских и грузовых самолетов. После сертификации первый Boeing 737-800NG Combi с 13 января перевозит пассажиров и грузы на одном и том же самолете между Монреалем и Кууджуаком, крупнейшим поселением инуитов в канадской провинции Нунавик. Об этом сообщило издание Aerospace Global News.

Boeing 737-800NG Combi. Источник: Air Inuit

Самолет был специально переоборудован в класс Combi (лайнер для перевозки пассажиров и грузов одновременно) для Air Inuit. Компания приобрела в общей сложности три 737-800NG, но пока переоборудован только один.

В то время как стандартные 737-800NG проектируются как грузовые или пассажирские самолеты, это первый случай, когда такой лайнер может использоваться в обоих вариантах. Передняя часть самолета может вместить до 90 пассажиров, а в задней части перевозится груз. Самолет может перевозить общий вес 23,2 тонны, включая полезную нагрузку и пассажиров.

Пассажирский салон вмещает до 90 человек. Источник: Air Inuit

Ранее на маршруте Монреаль-Куджуак вместо трех новых самолетов использовались Boeing 737-200, вмещавшие 112 пассажиров. Компания Air Inuit надеется, что новые самолеты обеспечат не только возможность двойного назначения, но и большую эффективность, снижение выбросов и повышение надежности. Переоборудование было выполнено канадской компанией KF Aerospace.

Грузовой отсек. Источник: Air Inuit

Переоборудование потребовало соблюдения специальных правил безопасности, включая установку специализированных систем противопожарной защиты и модифицированную конструкцию фюзеляжа в передней части. Для переоборудования пришлось изготовить сотни компонентов.

Самолеты, перевозящие как пассажиров, так и грузы, когда-то были довольно распространены. Даже Boeing 747 существует в варианте Combi. Однако версия Combi 747 не имела успеха. Был поставлен всего 61 экземпляр. Среди наиболее известных операторов была KLM, которая прекратила эксплуатацию своих самолетов этой модели в конце 2020 года.