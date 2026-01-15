В наилучшем сценарии космический телескоп не сгорит в атмосфере Земли до 2040 года.

За последние 35 лет, с момента запуска в 1990 году, космический телескоп «Хаббл» изменил представление людей о Вселенной – благодаря новаторским открытиям и чётким изображениям далеких галактик, экзопланет и черных дыр. Но его срок службы подходит к концу.

С 1990 года космический телескоп «Хаббл» передает данные и изображения из космоса. Изображение: olivier.laurent.photos

Согласно данным системы отслеживания входа в атмосферу «Хаббла» ( Hubble Reentry Tracker ), миссия может завершиться раньше, чем ожидалось. В худшем случае «Хаббл» может войти в атмосферу Земли уже в 2029 году, где космический телескоп сгорит.

В настоящее время «Хаббл» вращается на высоте 490 километров над поверхностью Земли и постоянно снижается. Для сравнения: при запуске в 1990 году «Хаббл» находился на высоте чуть более 600 километров.

Если космический телескоп опустится на орбиту ниже 400 километров, будет достигнут критический порог, после которого орбита больше не сможет быть стабилизирована. С этого момента у аппарата останется всего около года до входа в атмосферу.

В настоящее время повышенная солнечная активность приводит к тому, что космический телескоп опускается быстрее обычного, как сообщает Golem. Это усугубляется тем, что вход в атмосферу ускоряется по мере снижения орбиты «Хаббла».

Телескоп уже трижды возвращался на более высокую орбиту. Однако космические челноки, использовавшиеся для этой цели, не эксплуатировались с 2011 года. Предложение американского предпринимателя и нынешнего главы НАСА Джареда Айзекмана поднять телескоп во время одной из его миссий Polaris на космическом корабле SpaceX было встречено космическим агентством со скептицизмом в 2024 году.

Согласно данным системы отслеживания входа в атмосферу «Хаббла», существует как наилучший, так и наихудший сценарий. В лучшем случае космический телескоп не сгорит в атмосфере Земли до 2040 года.