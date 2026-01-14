Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
В США поиски сбежавших обезьян усложняют жители выкладывающие нейросетевые видео
Пользователи создают сгенерированные нейросетью видеоролики, якобы демонстрирующие обезьян в Сент-Луисе, что осложняет поиски мартышек. Возможно, они сбежали из местного зоопарка.

Несколько дней назад в Сент-Луисе (штат Миссури) были замечены несколько обезьян. Животных видели возле парка, но им удалось сбежать до того, как власти смогли их поймать. Группа зелёных мартышек, возможно, все еще бродит в окрестностях города. Поиски осложняются тем, что некоторые местные жители развлекаются с ИИ-инструментами.
Вилли Спрингер, представитель Министерства здравоохранения, подтвердил Associated Press, что в настоящее время чиновники проверяют все зацепки, чтобы найти животных. Соответственно, они также изучают сообщения, размещенные пользователями в социальных сетях. Однако на этих платформах все чаще появляются сгенерированные нейросетью видеоролики, якобы демонстрирующие обезьян в городе. Например, есть видео, на которых якобы граждане боятся выходить на улицы, потому что обезьяны угоняют машины и ездят на них.

Существуют также другие «записи» прыгающих по городу обезьян. Подобные видеоролики часто можно разоблачить как подделки по водяному знаку Sora. Другие видеоролики, которые еще легче идентифицировать как созданные ИИ, показывают, например, группу обезьян, курящих перед рестораном и позирующих с козой.
Нынешнее местонахождение обезьян неизвестно. По данным властей, нет никаких указаний на то, откуда сбежали обезьяны. На самом деле, уже был инцидент в 2023 году, когда обезьяны сбежали из зоопарка Сент-Луиса после того, как дверь осталась незапертой после уборки клеток. Также не исключено, что сбежавшие мартышки содержались незаконно частным лицом.

Сейчас Департамент здравоохранения, организации по защите животных и эксперты из зоопарка Сент-Луиса работают вместе, чтобы найти животных. Джастен Хаузер, глава Управления охраны окружающей среды Сент-Луиса, рассказал USA Today:

«Мы работаем над тем, чтобы понять, где они могут прятаться или добывать пищу. Мы сотрудничаем с партнерскими организациями, которые обучены и оснащены для безопасного отлова животных».

После успешного отлова мартышки будут доставлены в учреждение для экзотических животных.

#сша #технологии #искусственный интеллект
Источник: apnews.com
