kosmos_news
Опубликованы первые изображения китайского автомобиля Shangjie Z7
Электромобиль Shangjie Z7 очень похож на немецкий спорткар Porsche Taycan, но значительно дешевле

Автомобиль Shangjie Z7 еще официально не представлен. Но первые тизерные изображения ясно показывают его концепцию. Можно ожидать электрический спортивный автомобиль, который будет похож на Porsche Taycan.
Shangjie Z7. Фото: ShangjieОднако стоимость Z7 будет совершенно отличаться от ценового диапазона электрического Porsche. В то время как немецкая модель стоит более 100 000 евро (800 000 юаней или 9 млн рублей), китайский аналог, как ожидается, будет доступен по цене 200 тысяч юаней (2,25 млн рублей).

Shangjie Z7. Фото: ShangjieЭлектромобиль будет продаваться в Китае под брендом Shangjie, который работает под эгидой HIMA – Harmony Intelligent Mobility Alliance. HIMA, в свою очередь, является совместным проектом технологической компании Huawei и автопроизводителя SAIC Motor. Помимо элементов дизайна, уже опубликованные изображения показывают, что Z7 будет оснащен лидарными датчиками на крыше. Также известно, что длина автомобиля составит приблизительно 5 метров. Технические характеристики пока не разглашаются.Shangjie Z7. Фото: ShangjieКомпания Shangjie представила электрический внедорожник H5 всего несколько недель назад. Из этого можно сделать вывод о том, чего ожидать от спортивного Z7. H5 предлагается с двумя вариантами батарей: 64,6 и 80 кВт⋅ч. Они обеспечивают запас хода 525 и 655 километров соответственно. Эта цифра основана на китайском цикле испытаний CLTC. Согласно европейской процедуре WLTP, запас хода, вероятно, будет значительно меньше. Ожидается, что спортивный Z7 будет представлен весной 2026 года. Маловероятно, что он когда-либо появится в Европе.

#китай #автомобили #huawei #shangjie z7
Источник: auto.ru
