Армия США реализует соответствующую программу внедрения малые модульных реакторов (ММР) для электроснабжения военных объектов

В понедельник, 12 января, армия США опубликовала список из девяти потенциальных мест базирования малых ядерных реакторов в качестве источников энергии, в рамках программы Janus. Реакторы могут быть размещены в штатах Джорджия, Северная Каролина, Кентукки, Нью-Йорк, Техас, Аляска, Теннесси, Вашингтон и Алабама. Эти площадки представляют собой первый шаг к повышению национальной энергетической устойчивости с помощью ядерных технологий следующего поколения.

Фото: AUSAНапомним, военная программа следующего поколения в области энергетики, получившая кодовое название Janus, была запущена 14 октября 2025 года в соответствии с указом президента США. Этот указ предусматривает обеспечение безопасной, устойчивой и надежной энергетики для поддержки критически важных объектов. Окончательное количество и местоположение этих микрореакторов на объектах армии США будет определено в рамках процесса закупок. Цель состоит в том, чтобы максимально увеличить количество мест размещения, исходя из технической осуществимости, пригодности площадки и имеющихся ресурсов.

Малые модульные реакторы (ММР) представляют собой значительный технологический прогресс в области безопасности, защиты и обращения с ядерными отходами. Они безопасны по своей конструкции, а не благодаря протоколам вмешательства. Программа Janus использует возможности Министерства энергетики и его сети национальных лабораторий для предоставления соответствующей экспертизы при оценке предлагаемых проектов, оперативных планов и планов готовности к чрезвычайным ситуациям. Стоит отметить, что первый экспериментальный малый ядерный реактор для выработки электроэнергии будет запущен на авиабазе Эйелсон на Аляске к концу 2027 года в рамках пилотной программы с ВВС США.