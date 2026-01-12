В Гаване большинство автозаправочных станций больше не работают. Планов по увеличению поставок нет.

На автозаправочных станциях по всей Кубе начинают заканчиваться бензин и дизельное топливо. Местные СМИ называют причиной приостановку поставок из Венесуэлы после операции США 3 января 2026 года. Как сообщают портал 14ymedio и радиостанция Radio Marti, наибольшие трудности с получением топлива наблюдаются в столичном регионе. В воскресенье днем, 11 января, на большинстве автозаправочных станций Гаваны закончилось топливо.

СМИ отмечают, что из-за острой нехватки нефти в четверг, 8 января, началось нормирование поставок топлива на станции. Экономисты, цитируемые СМИ, говорят, что ситуация на острове может стать критической во второй половине января из-за нехватки топлива и частых отключений электроэнергии.

Беспрецедентная за последние годы нехватка бензина и дизельного топлива на кубинских заправках стала результатом почти полного прекращения поставок сырой нефти из Венесуэлы после операции США. В начале января были захвачены лидер страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. После операции Мексика стала основным поставщиком сырой нефти на Кубу. Однако власти страны не намерены увеличивать поставки этого сырья на остров, как уже ясно дала понять администрация президента Мексики Клаудии Шейнбаум.