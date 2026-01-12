В отличие от своих предшественников, Мерц посещает самую густонаселенную страну мира еще до Китая и Японии.

Канцлер Фридрих Мерц прибыл в Индию с двухдневным визитом. Лидер партии ХДС приземлился в Ахмедабаде, родном регионе премьер-министра Нарендры Моди, незадолго до 2:00 ночи по местному времени. Моди официально встретит его утром 12 января у мемориала национальному герою Махатме Ганди.

Улицы восьмимиллионного города украшены большими плакатами с изображениями Мерца и Моди в знак приветствия канцлера. Лидеры стран посетят традиционный фестиваль воздушных змеев, который знаменует переход от зимы к лету. Только после этого начнутся политические переговоры. Это третья встреча между главами государств, ранее они уже встречались на двух международных саммитах.

Переговоры между Мерцем и Моди будут сосредоточены на расширении экономических связей и сотрудничестве в области обороны. Однако, пожалуй, самой сложной и главной темой станет Россия, полагает немецкое издание Stern.

Индия поддерживает тесные связи как с западными партнерами, так и с Россией. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели, где Моди встретил его в аэропорту. Страна получает значительную часть нефти из России.

В отличие от большинства других стран, Индия не осудила проводимую в последние годы российскую политику на Генеральной Ассамблее ООН. С другой стороны, Моди мог бы использовать свои связи с Кремлем для содействия переговорам с Западом. Вероятно, Мерц обсудит всё это с Моди, пишет газета Stern.

Тот факт, что Мерц посетил Индию раньше Японии и Китая, связан с новым мировым порядком, в котором существующие альянсы, такие как альянс между Европой и США, находятся на грани распада. Германия хочет расширить свои стратегические партнерства.