Innospace, предоставляющая услуги по запуску космических аппаратов, подписала соглашение с Atlantic Spaceport Consortium (ASC) о проведении запусков ракет семейства Hanbit с космодрома Мальбуска на португальском острове Санта-Мария.

Южнокорейская компания Innospace подписала соглашение с Atlantic Spaceport Consortium (ASC), в соответствии с которым ракеты Hanbit будут запускаться с космодрома, строящегося на португальском острове Санта-Мария. Ракета Hanbit-Nano. Фото: InnospaceСоглашение, подписанное 8 января, делает компанию Innospace первым оператором, планирующим орбитальные запуски с космодрома в регионе Мальбуска, расположенного на Азорских островах Португалии. Соглашение действует до 2030 года, а первый запуск ракеты Hanbit с космодрома запланирован на 2026 год.

Консорциум Atlantic Spaceport Consortium (ASC), ответственный за строительство португальского космодрома, работает с 2019 года. В августе 2025 года консорциум получил лицензию на строительство объекта. Стартовая площадка для ракет-носителей будет расположена примерно в 1500 км от материковой части Португалии.

Привлечение партнеров как для суборбитальных, так и для орбитальных полетов означает, что Португалия и весь Азорский регион имеют возможность присоединиться к группе стран, предлагающих такие услуги.

«Это убедительный сигнал международного доверия к космическим амбициям Португалии», — прокомментировал соглашение Рикардо Конде, президент Португальского космического агентства.

Генеральный директор Innospace Суджонг Ким также прокомментировал соглашение, подчеркнув, что остров Санта-Мария станет первой стартовой площадкой компании в Европе. В 2022 году Innospace подписала письмо о намерениях с космодромом Андоя в Норвегии, и он до сих пор рассматривается как потенциальная стартовая площадка для ракет серии Hanbit.

Напомним, что первый запуск ракеты Hanbit (в данном случае, версии Hanbit-Nano) состоялся в конце прошлого года. Система стартовала с космодрома Алкантара в Бразилии, но примерно через минуту после старта ракета потеряла устойчивость и упала обратно на Землю, после чего взорвалась.

Амбиции Innospace не ограничиваются ракетой Hanbit-Nano. Параллельно разрабатываются более крупные и эффективные ракеты Hanbit-Micro и Hanbit-Mini, которые, как ожидается, в будущем повысят конкурентоспособность компании на мировом рынке запуска малых спутников.