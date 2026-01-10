9 января Биньямин Нетаньяху заявил о намерении постепенно снизить зависимость Израиля от американской помощи.

Соединенные Штаты ежегодно предоставляют Израилю миллиарды долларов со времен войны Судного дня (1973). Действующее соглашение (Меморандум о взаимопонимании на 2016–2028 годы) предусматривает ежегодную помощь в размере 3,8 миллиарда долларов, причем практически вся эта сумма будет потрачена на оборудование и услуги, закупаемые у американской военной промышленности.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал эту модель «золотыми наручниками» — механизмом, который формально предоставляет помощь, но на практике серьезно ограничивает стратегическую и политическую свободу Иерусалима.

Нетаньяху заявил, что планирует полностью свести к нулю зависимость от американской поддержки в течение следующих десяти лет, и, по его словам, этот процесс уже «в разгаре».

Опыт конфликта в Газе в 2023–2025 годах, когда сменявшие друг друга страны (Испания, Великобритания, Канада и иногда Германия) вводили эмбарго на поставки определенных видов оружия, еще больше укрепил убеждение израильских лиц, принимающих решения, в том, что зависимость от иностранных поставщиков — даже самых дружественных — стала слишком рискованной.

Несмотря на развитый технологический и оборонный сектор, Израиль по-прежнему зависит от США в поставках таких товаров, как истребители, самолеты-заправщики и вертолеты. В сентябре Нетаньяху описал новую стратегию как построение самодостаточной оборонной экономики, назвав Израиль будущей «супер-Спартой» XXI века.

В декабре израильское правительство объявило о плане выделить около 110 миллиардов долларов на развитие военной промышленности в течение следующего десятилетия. Цель состоит в снижении зависимости от иностранных поставщиков, включая союзников.

Развивающаяся общественная дискуссия в Соединенных Штатах также считается важным фактором. Все большее число американских политиков поддерживают сокращение финансовой поддержки Израиля. Опросы также показывают, что продолжение субсидирования израильского бюджета становится спорным вопросом для многих американцев.



Несмотря на жесткую риторику, путь к полной независимости остается очень долгим и дорогостоящим. Израиль по-прежнему планирует закупить 25 новых истребителей F-15EX/IA (сделка стоимостью приблизительно 8,6 миллиарда долларов), и переговоры с Соединенными Штатами о другом долгосрочном пакете продолжаются.