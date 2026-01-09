Компания ArianeGroup представила интересную концепцию преобразования ракеты-носителя Ariane 6 в частично многоразовую систему.

Компания ArianeGroup представила проект преобразования ракеты-носителя Ariane 6 в многоразовую систему. Ее дочерняя фирма MaiaSpace сыграет ключевую роль в реализации этой концепции. Идея европейской компании была описана на сайте EuropeanSapceflight.com со ссылкой на результаты, представленные на Европейской конференции по аэронавтике и космическим наукам 2025 года.

Фото: ЕКА

Компания ArianeGroup потратила около года на анализ разработки системы запуска с многоразовой и возвращаемой нижней ступенью. Работа проводилась в рамках контракта, заключенного Европейским космическим агентством (ЕКА) в рамках инициативы «Ускорители для европейского космического транспорта» (BEST!).

Флагманской системой запуска ArianeGroup является Ariane 6. 60-метровая ракета доступна в двух вариантах: Ariane 62 (с двумя боковыми ускорителями), способная доставить 10,3 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, и Ariane 64 (с четырьмя), способная доставить 21,6 тонны полезной нагрузки на НОО. Вариант 64 еще не совершил свой первый полет.

Компания ArianeGroup считает проблематичными интегрированные ускорители нижней ступени ракеты Ariane 6, работающие на твердом топливе и не подлежащие использованию в последующих миссиях. Речь идёт об ускорителях P120C или их улучшенной версии P160C. Потенциальным решением этой проблемы может стать замена их на нижнюю ступень ракеты, разрабатываемую её дочерней компанией MaiaSpace.

Будущее проекта французской компании пока неизвестно, но привлеченные средства, вероятно, будут направлены на разработку многоразового сегмента. Многоразовые технологии в системах запуска значительно ускоряют процесс подготовки и снижают стоимость отдельной миссии. Пионерами в этой области являются американская компания SpaceX и ее ракета Falcon 9.

ArianeGroup также работает над другими подсистемами, которые могут быть использованы в многоразовых ракетах. Например, в июне 2025 года французское космическое агентство CNES заключило контракт с ArianeGroup, возглавившей консорциум, ответственный за разработку двигателя для тяжелых ракет-носителей.

Топливо и цикл сгорания имеют сходство с двигателем Raptor, используемым в самой мощной в мире ракете — Starship компании SpaceX. В этом случае как нижняя, так и верхняя ступени в конечном итоге вернутся на Землю для последующих миссий.