Пакистан и Саудовская Аравия поддерживают очень тесные связи, а сделка может оцениваться в $4 млрд

В ноябре прошлого года сообщалось, что Пентагон рассматривает запрос Саудовской Аравии на приобретение сорока восьми истребителей-бомбардировщиков F-35A. Информацию подтвердил президент Трамп.



Кроме того, по данным Reuters, Эр-Рияд, как сообщается, заинтересован в JF-17 Thunder, истребителе, совместно разработанном Китаем и, что более важно, Пакистаном. Два пакистанских источника, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что между Эр-Риядом и Исламабадом ведутся переговоры о достижении соглашения по истребителю JF-17 Thunder на сумму в $4 млрд. При этом $2 млрд будут получены за счет конвертации кредитов, предоставленных Саудовской Аравией Пакистану.

Эта информация стала известна после того, как генерал Захир Ахмед Бабер Сидху, глава ВВС Пакистана, обсудил «двустороннее сотрудничество в области обороны, региональную обстановку в сфере безопасности и перспективы сотрудничества» со своим саудовским коллегой генералом Турки бин Бандером бин Абдулазизом во время визита в Эр-Рияд на прошлой неделе.

Напомним, что Пакистан и Саудовская Аравия поддерживают очень тесные связи, до такой степени, что недавно две страны подписали «стратегическое соглашение о взаимной обороне», предусматривающее, что любое нападение на одну из них будет рассматриваться как атака на другую. Де-факто, таким образом, Саудовское королевство поставило себя под защиту пакистанского оружия.

Напомним, что истребитель JF-17 Thunder, способный летать со скоростью 1,6 Маха благодаря российскому двигателю РД-39, несет до 3800 кг боеприпасов. Он оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой KLJ-7A, нашлемным дисплеем и системой управления «fly-by-wire». Помимо Пакистана, этот самолет был приобретен Мьянмой, Нигерией, Азербайджаном и, совсем недавно, Ливийской национальной армией.