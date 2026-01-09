Сайт Конференция
kosmos_news
Саудовская Аравия ведёт переговоры с Пакистаном о закупке истребителей JF-17 Thunder
Пакистан и Саудовская Аравия поддерживают очень тесные связи, а сделка может оцениваться в $4 млрд

В ноябре прошлого года сообщалось, что Пентагон рассматривает запрос Саудовской Аравии на приобретение сорока восьми истребителей-бомбардировщиков F-35A. Информацию подтвердил президент Трамп.

Кроме того, по данным Reuters, Эр-Рияд, как сообщается, заинтересован в JF-17 Thunder, истребителе, совместно разработанном Китаем и, что более важно, Пакистаном. Два пакистанских источника, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что между Эр-Риядом и Исламабадом ведутся переговоры о достижении соглашения по истребителю JF-17 Thunder на сумму в $4 млрд. При этом $2 млрд будут получены за счет конвертации кредитов, предоставленных Саудовской Аравией Пакистану.

Эта информация стала известна после того, как генерал Захир Ахмед Бабер Сидху, глава ВВС Пакистана, обсудил «двустороннее сотрудничество в области обороны, региональную обстановку в сфере безопасности и перспективы сотрудничества» со своим саудовским коллегой генералом Турки бин Бандером бин Абдулазизом во время визита в Эр-Рияд на прошлой неделе.

Напомним, что Пакистан и Саудовская Аравия поддерживают очень тесные связи, до такой степени, что недавно две страны подписали «стратегическое соглашение о взаимной обороне», предусматривающее, что любое нападение на одну из них будет рассматриваться как атака на другую. Де-факто, таким образом, Саудовское королевство поставило себя под защиту пакистанского оружия.

Напомним, что истребитель JF-17 Thunder, способный летать со скоростью 1,6 Маха благодаря российскому двигателю РД-39, несет до 3800 кг боеприпасов. Он оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой KLJ-7A, нашлемным дисплеем и системой управления «fly-by-wire». Помимо Пакистана, этот самолет был приобретен Мьянмой, Нигерией, Азербайджаном и, совсем недавно, Ливийской национальной армией.

#саудовская аравия #истребитель #пакистан #jf-17 thunder
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

DeaDragon
17:47
Да будет также, как в статье про экономику - "Там райский сад"
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
DeLaKoren
17:39
Понял, и правда
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
Никита Абсалямов
17:23
Покажите тесты... будем посмотреть, а пока идёте по разряду "ИИ балабол"...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Сергей Анатолич
17:18
Восполение гонореи? Посылают всяких ущербных. Толерантность! Изолировать его нахрен за иллюминатором!🤣
NASA впервые в истории досрочно вернёт экипаж МКС на Землю из-за проблем со здоровьем у астронавта
Def
17:15
От таких вопросов у отсоросённых навальнят может случиться передоз этодругином.
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Сергей Анатолич
17:11
А цены за этот самый отключаемый интернет всё растут.😔 К стати, я что то в энтом списке украины не вижу. У них, что до сих пор интернет есть? Почему?
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
DeaDragon
17:11
При такой стоимости ОЗУ и АМ4 будет до 2030 востребован. Из статьи -ASUS ожидает, что сокет AM5 останется востребованным ещё несколько лет, возможно, до 2030 года, и позиционирует свои новые материнск...
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
DeaDragon
17:06
А во все указанные страны дроны с тротилом прилетают?
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
Сергей Анатолич
17:03
Ну так пусть раздаст деньги нуждающимся, а сам наслаждается счастьем на ближайшей помойке. Лучше бы молчал вообще.
Миллиардер Майкл Блумберг не считает деньги самым важным критерием при выборе работы
Михаил Сидоров
16:56
ИИ это инструмент, которым нужно учиться пользоваться. Видишь, что он пишет не то, задавай уточняющие вопросы, указывай на ошибки и проси пересчитывать или исправлять. Я выводил мониторинг загрузки ш...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
