kosmos_news
NASA показало остатки обнаруженной 400 лет назад сверхновой Иоганна Кеплера
В 1604 году астроном Иоганнес Кеплер наблюдал яркую точку на небе. Теперь NASA выпустило видео с остатками этой же сверхновой.

Когда люди наблюдали за небом в 1604 году, они могли видеть особенно яркий объект, который был заметен даже днем. Среди этих людей был немецкий астроном Иоганнес Кеплер, который позже записал свои наблюдения в книге «De Stella nova in pede Serpentarii», что означает «О новой звезде у подножия Змееносца». Сегодня известно, что это была сверхновая, которая благодаря подробным записям немецкого астронома в конечном итоге получила название Сверхновая Кеплера.
Сверхновая произошла примерно в 17 000 световых годах от Земли. В это время белый карлик достиг критической массы и в конце концов взорвался. Видимая яркость взрыва составила -2,5 звездной величины.

Чем меньше звездная величина, тем ярче звезда кажется человеческому глазу. Для сравнения, Юпитер, находящийся на среднем расстоянии от Земли в 778 миллионов километров, имеет видимую звездную величину -2,9. Полярная звезда, напротив, светит значительно тусклее, её видимая звездная величина составляет около 2,0, а Солнце, с видимой величиной -26,8, является самой яркой.
Конечно, от её прежней яркости и статуса белого карлика мало что осталось. Это  демонстрируется видео от НАСА. Точнее, изображения были получены с помощью космического телескопа «Чандра», который находится на орбите Земли с 1999 года. Изображения, показанные в видео, получены в ходе наблюдений 2004, 2006, 2014 и 2025 годов.

В начале видео показаны синие рентгеновские изображения. Это остатки белой звезды, нагретые до миллионов градусов взрывом и теперь видимые в рентгеновском диапазоне. Со временем остатки сверхновой распространяются все дальше и дальше от точки возникновения взрыва. По словам исследователей, самые быстрые компоненты сверхновой движутся со скоростью около 22 миллионов километров в час. Это соответствует примерно двум процентам скорости света.

#космос #астрономия #звезды
Источник: chandra.si.edu
Сейчас обсуждают

Михаил Сидоров
23:14
Не верится, что за 1,5к какой то сервис/мастер возьмется что то там паять. И не известно сколько она еще проживет. Обычные карты майнеры жалели, чтобы сохранить товарный вид и продать потом. А из этог...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Китя.
22:27
Амд боты. Рабы мой. Приказываю работать больше дизлпайков давай 300 или слабо.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Марк Картунов
22:13
в след году как раз хотел планшет купить. телефон от реалми, часы и наушники тоже, значит и планшет от них буду брать. главное чтобы у нас продавался
Huawei представила портативный роутер WiFi X в необычном X-образном форм-факторе
mahaleksmos
21:59
Топа топа топа... Главное проблема жадность. Там за обновление заплати и тд.... Думаю больше людей бежало бы за новой железкой. Зная что старинки. Получают минимальный улучшение ( лучше фпс, лучше раз...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:40
да? у вас есть подтверждения ваших слов? или просто "пук" в воздух?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:39
Я думал вставить этот момент, ведь для RTX 5090 сегодня столько эксклюзивов, что голова идет кругом. Но решил что текст читается "ухабисто" больше 2-х мыслей обычный человек в голове удержать не может...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
CoverLocker
21:37
Деревья более детальные на DLSS.
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
Димасик
21:27
Такие прогнозеры!))) Ахахаха! Цены на всЁ растут, почему на перевозки цены не будут расти?))) Ржу не могу!))) Таксисты типа к повышению цен не допускаются!)))
Эксперт Корнеев спрогнозировал рост цен на такси в России в 2026 году
RandomXP
21:07
Лучше бы убрали из центра рельсы и сделали доп полосу движения - меньше пробок было бы.
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Димасик
21:05
Это уже не трамваи! Пусть по другому называют! Без провода и гремящих вогонов - это отстой!)))
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
