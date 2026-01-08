В 1604 году астроном Иоганнес Кеплер наблюдал яркую точку на небе. Теперь NASA выпустило видео с остатками этой же сверхновой.

Когда люди наблюдали за небом в 1604 году, они могли видеть особенно яркий объект, который был заметен даже днем. Среди этих людей был немецкий астроном Иоганнес Кеплер, который позже записал свои наблюдения в книге «De Stella nova in pede Serpentarii», что означает «О новой звезде у подножия Змееносца». Сегодня известно, что это была сверхновая, которая благодаря подробным записям немецкого астронома в конечном итоге получила название Сверхновая Кеплера.

Сверхновая произошла примерно в 17 000 световых годах от Земли. В это время белый карлик достиг критической массы и в конце концов взорвался. Видимая яркость взрыва составила -2,5 звездной величины.

Чем меньше звездная величина, тем ярче звезда кажется человеческому глазу. Для сравнения, Юпитер, находящийся на среднем расстоянии от Земли в 778 миллионов километров, имеет видимую звездную величину -2,9. Полярная звезда, напротив, светит значительно тусклее, её видимая звездная величина составляет около 2,0, а Солнце, с видимой величиной -26,8, является самой яркой.

Конечно, от её прежней яркости и статуса белого карлика мало что осталось. Это демонстрируется видео от НАСА. Точнее, изображения были получены с помощью космического телескопа «Чандра», который находится на орбите Земли с 1999 года. Изображения, показанные в видео, получены в ходе наблюдений 2004, 2006, 2014 и 2025 годов.

В начале видео показаны синие рентгеновские изображения. Это остатки белой звезды, нагретые до миллионов градусов взрывом и теперь видимые в рентгеновском диапазоне. Со временем остатки сверхновой распространяются все дальше и дальше от точки возникновения взрыва. По словам исследователей, самые быстрые компоненты сверхновой движутся со скоростью около 22 миллионов километров в час. Это соответствует примерно двум процентам скорости света.