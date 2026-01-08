Пекин активизирует свою программу исследования Луны в сотрудничестве с Россией.

Международная гонка за создание самодостаточной базы на Луне снова набирает обороты. Соединенные Штаты могут запустить миссию «Артемида-2» уже в следующем месяце, в то время как Китай планирует запуск зонда «Чанъэ-7». СМИ сообщают, что запуск этой миссии может состояться уже в августе этого года. Высадка на Луну может состояться в ноябре.



Китайский лунный посадочный модуль в рамках миссии «Чанъэ-6». Фото: CNSA

Миссия «Чанъэ-7» будет состоять из орбитального аппарата, посадочного модуля, лунохода и миниатюрного зонда, способного совершать посадку в труднодоступных, постоянно затененных кратерах. Именно здесь, как ожидают ученые, находятся крупнейшие запасы воды в виде льда. Посадочный модуль миссии попытается приземлиться вблизи кратера Шеклтон, дно которого никогда не освещается Солнцем. Это место считается одним из наиболее ценных районов для будущих пилотируемых исследований.

Стоит отметить, что водяной лед является стратегическим ресурсом на Луне. Он может использоваться для производства питьевой воды, кислорода и ракетного топлива, что делает его основой для долгосрочного присутствия человека на Луне.

Эта миссия доставит на Луну в общей сложности 18 научных приборов, включая российский исследовательский прибор, предоставленный Роскосмосом. Он будет использоваться для изучения состава и динамики пыли в лунной экзосфере вблизи поверхности, а также для регистрации микрометеоритов и вторичных частиц, образующихся в результате взаимодействия с реголитом. В миссии также будут использоваться научные полезные нагрузки из Италии, Швейцарии, Египта, Бахрейна и Таиланда.

Ученые также ускоряют подготовку к следующей миссии, запуск которой запланирован на 2028 год. Эта миссия будет включать, помимо прочего, демонстрацию производства строительных компонентов, напечатанных на 3D-принтере.

Миссия «Чанъэ-7» является одним из столпов проекта Международной лунной исследовательской станции (ILRS), совместной инициативы Китая и России по созданию постоянной исследовательской базы вблизи южного полюса Луны в 2030-х годах. Соглашение между двумя странами по этому вопросу было подписано в 2021 году. С тех пор к инициативе ILRS присоединились и другие страны, такие как Венесуэла, Пакистан, Египет и Беларусь.

Интересно, что первоначальные планы строительства Международной лунной исследовательской станции под эгидой китайского и российского космических агентств включают размещение ядерного реактора на поверхности Луны. Крупномасштабные солнечные панели, размещенные на лунной поверхности, также могли бы обеспечивать электроэнергией базу.