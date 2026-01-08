Международная гонка за создание самодостаточной базы на Луне снова набирает обороты. Соединенные Штаты могут запустить миссию «Артемида-2» уже в следующем месяце, в то время как Китай планирует запуск зонда «Чанъэ-7». СМИ сообщают, что запуск этой миссии может состояться уже в августе этого года. Высадка на Луну может состояться в ноябре.
Стоит отметить, что водяной лед является стратегическим ресурсом на Луне. Он может использоваться для производства питьевой воды, кислорода и ракетного топлива, что делает его основой для долгосрочного присутствия человека на Луне.
Эта миссия доставит на Луну в общей сложности 18 научных приборов, включая российский исследовательский прибор, предоставленный Роскосмосом. Он будет использоваться для изучения состава и динамики пыли в лунной экзосфере вблизи поверхности, а также для регистрации микрометеоритов и вторичных частиц, образующихся в результате взаимодействия с реголитом. В миссии также будут использоваться научные полезные нагрузки из Италии, Швейцарии, Египта, Бахрейна и Таиланда.
Ученые также ускоряют подготовку к следующей миссии, запуск которой запланирован на 2028 год. Эта миссия будет включать, помимо прочего, демонстрацию производства строительных компонентов, напечатанных на 3D-принтере.
Миссия «Чанъэ-7» является одним из столпов проекта Международной лунной исследовательской станции (ILRS), совместной инициативы Китая и России по созданию постоянной исследовательской базы вблизи южного полюса Луны в 2030-х годах. Соглашение между двумя странами по этому вопросу было подписано в 2021 году. С тех пор к инициативе ILRS присоединились и другие страны, такие как Венесуэла, Пакистан, Египет и Беларусь.
Интересно, что первоначальные планы строительства Международной лунной исследовательской станции под эгидой китайского и российского космических агентств включают размещение ядерного реактора на поверхности Луны. Крупномасштабные солнечные панели, размещенные на лунной поверхности, также могли бы обеспечивать электроэнергией базу.