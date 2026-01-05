Звёздное скопление возрастом 13 миллиардов лет, тесно связанное гравитацией, борется за выживание в центре нашей галактики. Новые данные впервые ясно показывают, как оно медленно теряет звёзды.

Группа астрономов успешно доказала, что шаровое скопление NGC 6569 во внутренней части нашей галактики Млечный Путь активно теряет звёзды. Исследование, проведённое Джоанн Хьюз из Университета Сиэтла в штате Вашингтон, демонстрирует, что скопление медленно разрушается из-за гравитационных взаимодействий, известных как приливное сжатие. До сих пор это явление было трудно наблюдать в плотной центральной области галактики, поскольку пыль и огромная плотность звёзд заслоняли обзор.

Новые данные основаны на наблюдениях с помощью телескопа в австралийском штате Новый Южный Уэльс, а также на данных миссии Gaia. Как объясняют ученые, в настоящее время скопление теряет от 1,0 до 1,6 солнечных масс в год. Это соответствует потере примерно 5,6 процента его общей массы за миллиард лет.

Эта потеря массы не случайна, а является результатом эллиптической орбиты скопления вокруг галактического центра. По мере движения NGC 6569 по своей орбите гравитационные силы, действующие на него, резко меняются.

Для обнаружения этих тонких эффектов исследователям пришлось глубоко погрузиться в арсенал современной астрофизики. Они использовали метод, связывающий химический состав звезд с данными об их движении. Поскольку шаровые скопления обычно состоят из химически очень однородной популяции, их члены могут быть идентифицированы подобно отпечатку пальца.

Команда проанализировала спектры 303 звезд в окрестностях NGC 6569. Они идентифицировали 40 звезд, которые, хотя и расположены за пределами самого скопления, химически и кинематически отличаются от него. Эти звезды образуют слабое гало и приливные хвосты, которые предшествуют скоплению и следуют за ним.

Это открытие особенно ценно, поскольку NGC 6569 — очень массивное скопление массой приблизительно 230 000 солнечных масс. Тот факт, что даже такие гравитационные гиганты не могут противостоять приливным силам галактического балджа — центрального, чрезвычайно богатого звёздами утолщения Млечного Пути — даёт важные подсказки об эволюционной истории нашей галактики. Многие из звёзд, свободно плавающих сейчас в балдже, вероятно, возникли в таких распадающихся скоплениях.

Данные также предполагают, что скопление движется по своего рода трубке, образованной его собственными обломками. Однако это гипотеза, которая, хотя и правдоподобна в данном исследовании, ещё не была окончательно доказана. Как отмечает научный журнал Phys.org в своём анализе, необходимы дальнейшие исследования.