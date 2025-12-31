kosmos_news
Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения у побережья ЮАР
Учения ряда стран БРИКС+ пройдут с 9 по 16 января января 2026 года, сообщило министерство обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики

Военные флотилии России, Китая и Ирана прибыли в Южную Африку для участия в совместных учениях БРИКС+, которые начнутся в начале января. Учения были запланированы на ноябрь, но в то же время в Южной Африке проходил саммит G20, некоторые участники которого призвали Преторию отменить учения или хотя бы перенести их. 

В конечном счете южноафриканские власти изменили не только дату начала, но и название учений, которые два года назад носили кодовое наименование Mosi II («Дым»). В этом году учения должны были называться Mosi III, но были переименованы и теперь называются «Воля к миру 2026», как объявили во вторник, 30 декабря, представители министерства обороны Южно-Африканской Республики.

Хотя принимающим городом является Претория, командование международными силами возьмет на себя Китайская Народная Республика, направив эсминец с управляемыми ракетами класса «Таншань» (052DL) и судно снабжения класса «Тайху» (903A).

В направлении Южной Африки вдоль западного побережья также движутся российский корвет типа «Стерегущий» с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ на борту и сопровождающий танкер «Ельня». Иран, впервые участвующий в совместных учениях БРИКС+, развернул свою 103-ю флотилию.

В самой Южной Африке эти учения вызвали критику, особенно со стороны Демократического альянса. Крис Хаттинг, представитель партии по вопросам обороны, заявил, как сообщает южноафриканский сайт DefenceWeb, что участие Ирана и России затрудняет правительству убедить мир в том, что Претория действительно проводит политику неприсоединения, «потому что это государства, находящиеся под санкциями и участвующие в активных конфликтах и серьезных нарушениях прав человека».

Хаттинг добавил, что членство Ирана в БРИКС не является оправданием для включения страны в совместные военно-морские учения, поскольку БРИКС задумывался как экономическое, а не военное партнерство.

#россия #китай #иран #флот #учения
Источник: tass.ru
