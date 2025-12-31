kosmos_news
MWM: в 2025 году экспорт истребителей Су-35 увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущем годом
Российский истребитель показал себя с лучшей стороны в противостоянии с крупными западными военно-воздушными силами, и самолет привлек значительный интерес со стороны зарубежных партнеров.

До 2025 года на экспорт было поставлено всего 24 российских истребителя Су-35, а именно для выполнения китайского заказа, размещенного в 2015 году. Однако разработка Китаем более совершенных истребителей внутри страны ограничила интерес к крупномасштабным закупкам Су-35, поскольку самолеты приобретались в основном для облегчения передачи технологий и выражения солидарности с Россией в период высокой напряженности в отношениях с Западом.
Однако в феврале 2025 года Россия начала поставки Су-35 в Алжир, который, по оценкам, приобрел 18 таких истребителей в рамках сделки стоимостью около 1,5 миллиарда долларов. Сообщалось, что Россия планировала поставить 48 истребителей Су-35 для перевооружения ВВС Ирана и еще шесть Су-35 в Эфиопию. Это стало крупным прорывом для самолета и довело общий объем экспорта до 96 истребителей.

Речь идет о четырехкратном увеличении подтвержденных известных экспортных заказов по сравнению с 2024 годом, сообщает западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Эфиопия и Иран считаются потенциальными заказчиками дополнительных истребителей Су-35. Ряд сообщений указывает на то, что Министерство обороны Ирана планирует увеличить свой заказ на 64 Су-35, а возможно, и значительно больше, чтобы вывести из эксплуатации большую часть своих почти 300 устаревших истребителей времен войны во Вьетнаме.

Сообщения о полной неэффективности иранских ВВС во время интенсивных столкновений с Израилем в июне, возможно, стимулировали больший интерес к таким заказам. Алжир, как ожидается, не будет размещать последующие заказы, поскольку его значительно более высокие расходы на оборону позволяют закупить более совершенные Су-57, первые два из которых, как сообщается, прибыли в страну в ноябре.

До 2025 года Су-35, по-видимому, не пользовался спросом на экспортных рынках, в первую очередь по политическим причинам, включая интенсивное давление Запада на потенциальных клиентов. В настоящее время ожидается, что будет продано как минимум 100-150 самолетов, более половины из которых построят для ВВС Ирана.

Хотя ожидается, что Су-35 не сможет сравниться с Су-30 или Су-57 по своим характеристикам на зарубежных рынках, его экспортная стратегия, вероятно, продолжит улучшаться в течение следующего десятилетия, заключает издание MWM.

#россия #авиация #истребители #самолеты #су-35
Источник: militarywatchmagazine.com
