kosmos_news
Человекоподобный робот после взлома его ИИ-системы атаковал манекен
В рамках конкурса по кибербезопасности исследователи взломали человекоподобного робота всего одной голосовой командой.

Хотя некоторые технологические компании, такие как Nvidia и Tesla, видят в человекоподобных роботах будущее, другие представители отрасли менее оптимистичны. Несмотря на поддержку ИИ, нынешние модели еще не готовы к выполнению более сложных задач.
Взломанный человекоподобный робот разломал манекен. Изображение: Geekcon2025Кроме того, производителям все еще необходимо обеспечить безопасность человекоподобных роботов для использования в непосредственной близости от людей. Недавно бывший руководитель службы безопасности робототехнической компании Figure AI выступил с резким предупреждением о потенциальных опасностях, связанных с роботами.

Недавно был осуществлен эксперимент на конкурсе кибербезопасности Geekcon в Шанхае. Исследователи безопасности из Darknavy продемонстрировали, насколько легко можно захватить и использовать в своих целях человекоподобного робота.

В частности, речь шла о роботах китайского производителя Unitree Robotics. Из-за уязвимости в их системе ИИ этих роботов можно было взломать всего одной голосовой командой. Захват управления занимал всего минуту.

Затем взломанный робот реагировал на команды злоумышленников. Исследователи в конечном итоге использовали робота в качестве своего рода «цифрового троянского коня». Взломанный робот заразил другого робота через NFC. Второму роботу даже не потребовалось подключение к интернету. Взлом в этом случае занял менее трех минут.

Во время прямой трансляции зараженный второй робот приблизился к манекену, поднял свою механическую руку и сбил манекен с ног, как сообщает издание Golem. То есть, после взлома робота уязвимости могут распространяться по роботизированным сетям даже без подключения к интернету.

Это может стать проблемой в будущем, особенно для роботов, используемых в военных целях, в уходе за пожилыми людьми или в качестве помощников по дому. Уязвимости могут позволить использовать роботов для слежки или даже представлять физическую опасность для людей. По мнению исследователей Darknavy, производители должны выявлять и устранять фундаментальные проблемы безопасности, в идеале на этапе разработки продукта.

#робототехника #кибербезопасность #роботы
Источник: golem.de
