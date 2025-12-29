28 декабря щенок выбежал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Майорки, ненадолго помешав посадке нескольких самолетов.

Предположительно, бездомный щенок забрел на территорию аэропорта Майорки, вызвав большой переполох. Региональная газета «Mallorca Magazin» процитировала читателя, чей рейс в воскресенье, 28 декабря, из-за инцидента не смог приземлиться по расписанию и был вынужден кружить над взлетно-посадочной полосой. Аэропорт Майорки подтвердил инцидент.

Три других самолета также были задержаны при посадке. По данным «Mallorca Magazin», взлетно-посадочная полоса была вновь открыта примерно через 20 минут.

«Вряд ли кто-либо в аэропорту когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным», — написала газета.

Представитель аэропорта подтвердил инцидент. По его словам, «ситуация всегда была под контролем, сотрудники действовали превентивно и придерживались протокола действий в чрезвычайных ситуациях». Согласно официальным заявлениям, отмен рейсов не было.

Что случилось со щенком, остается неясным. По данным «Mallorca Magazin», собака покинула территорию аэропорта самостоятельно. Бездомные собаки довольно редки на этом курортном острове. Предполагается, что щенок убежал от своих хозяев.