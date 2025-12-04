Соответствующее решение регулятора прокомментировал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский высказался по поводу блокировки игровой онлайн-платформе Roblox. Несколько дней назад Роскомнадзор обнаружил на игровой онлайн-платформе Roblox неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей. В среду, 3 декабря, регулятор в сфере телекоммуникаций Роскомнадзор заблокировал эту американскую игровую платформу. Популярный игровой сервис, ежедневное число пользователей которого по всему миру составляет в среднем 150 миллионов человек, обвиняется в распространении экстремистских материалов и неподобающем для детей контенте.

Сергей Боярский назвал это решение регулятора «верным и своевременным», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал парламентария. Он пояснил, что на окончательное решение Роскомнадзора повлияло обнаружение на платформе «экстремистов и террористов», насаждающих свою «идеологию».

Боярский также отметил присутствие мошенников во внутриигровых чатах Roblox. По его словам, злоумышленники под разными предлогами выманивали у детей данные банковских карт их родителей. Эта среда никоим образом не контролировалось администрацией платформы.

В среду, 3 декабря, на интернет-форумах тысячи российских пользователей пожаловались на отсутствие доступа к популярному сервису. Агентство Reuters отмечает, что доступ к сайту был заблокирован по аналогичным обвинениям в таких странах, как Турция и Ирак, а также Кувейт и Катар. Однако Roblox Corp. заверяет, что строго обеспечивает безопасность пользователей, используя команду модераторов на основе искусственного интеллекта и тесно сотрудничая с органами правосудия и экспертами по безопасности детей.