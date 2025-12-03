Ученые впервые выяснили, почему время на Марсе идёт быстрее, чем на Земле. Это расхождение влияет на системы навигации и связи.

Для безупречной работы GPS или 5G все используемые устройства должны показывать правильное время — независимо от того, где они находятся на Земле или в космосе. Группа исследователей из Национального института стандартов и технологий США (NIST) рассчитала, как течет время на Марсе по сравнению с Землей или Луной.

Марсианские дни и годы длиннее земных. На Красной планете сутки длятся на 40 минут дольше, а планете требуется 687 дней, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Гравитационные условия на Марсе также отличаются от земных. Во-первых, гравитация на его поверхности примерно в пять раз слабее земной, а во-вторых, Марс находится дальше от Солнца.

Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, гравитация влияет на время. Это означает, что оно идет медленнее при более сильной гравитации и быстрее при более слабой. Однако орбита также играет свою роль, и, в отличие от Земли и Луны, орбита Марса не постоянна.

В конечном итоге исследовательская группа подсчитала, что время на Марсе идет в среднем на 477 микросекунд в сутки быстрее, чем на Земле. В течение года, то есть в зависимости от положения планеты относительно Солнца, это значение может варьироваться до 226 микросекунд.

По данным NIST, 477 микросекунд — это примерно одна тысячная времени, необходимого человеку, чтобы моргнуть. Тем не менее, этот короткий промежуток времени имеет большое значение для миссий на Марс.

Сейчас сообщения между Землёй и Марсом передаются примерно за 24 минуты в одну сторону. После достижения временной синхронизации передача станет быстрее, это будет практически как общение в реальном времени, без потери информации. Как и пилотируемые миссии на Марс, такие сети связи пока далеки от внедрения. Учёные считают, что их исследование может помочь в будущих проектах и миссиях.