kosmos_news
19FortyFive: в условном противостоянии истребителей российский Су-57 может победить китайский J-35A
Согласно анализу ресурса 19FortyFive, J-35A менее заметен, но у российского истребителя пятого поколения есть ключевое преимущество в ближнем бою за счет средств радиоэлектронной борьбы и ракет Р-37М

Издание 19FortyFive сравнило новейшие истребители пятого поколения Китая и России — J-35A и Су-57,— а также предположили, кто из них выйдет победителем в условном ближнем бою. Внимание на публикацию обратило издание «Лента.ру». Российский боевой самолет в такой условной дуэли выглядит фаворитом, считают эксперты.Су-57Эксперты отметили главные преимущества Су-57: маневренность (управляемый вектор тяги), скорость (2 Маха и более) и зона действия средства радиоэлектронной борьбы. Он оснащён двумя турбовентиляторными двигателями АЛ-41Ф1, а в будущих модификациях, как ожидается, будет использоваться более совершенный двигатель с условным названием «Изделие 30». 

Китайский J-35A может похвастаться отличной малозаметностью и передовой системой связи. Истребитель, поступивший на вооружение ВВС Народно-освободительной армии в 2025 году, представляет собой более компактный и лёгкий самолёт, чем Су-57: его длина составляет около 17 метров, а размах крыльев — 11,5 метра.

В отличие от Су-57, J-35A не оснащён системой управления вектором тяги и ставит малозаметность и усовершенствованное радиоэлектронное вооружение выше простой манёвренности. Китайская философия проектирования предполагает, что эти истребители будут избегать ближнего воздушного боя, полагаясь на преимущество первого выстрела и скоординированные атаки в рамках более широкой сетевой системы.

А если учесть наличие у российского боевого самолета ракет класса «воздух-воздух» Р-37М с дальностью до 300 километров, то исход условного ближнего боя очевиден — Су-57 выйдет в нем победителем, заключают аналитики.

#россия #китай #авиация #военная техника #истребители #су-57 #j-35a
Источник: lenta.ru
