Инцидент произошел во время перевозки вооружений частной компанией. Минобороны Германии инициировало расследование, поскольку «эти боеприпасы ни при каких обстоятельствах не должны попасть в чужие руки».

Несколько тысяч патронов для стрелкового оружия Минобороны Германии были украдены недалеко от города Магдебурга. В частности, по данным немецкой прессы, 10 000 пистолетных патронов, 9900 холостых патронов для штурмовых винтовок и дымовые шашки пропали во время перевозки частной компанией.

В конечном итоге подтвердив эту информацию (но не тип похищенных боеприпасов), Министерство обороны Германии назвало этот «инцидент» «серьёзным нарушением безопасности». Началось расследование случившегося.

По данным источника издания Der Spiegel, неизвестные проникли в прицеп грузовика с грузом, когда тот находился на «неохраняемой» парковке в промышленной зоне Бурга, недалеко от Магдебурга. Кража была обнаружена только на следующий день. Согласно предварительным результатам расследования, водитель грузовика, по всей видимости, по собственной инициативе решил остановиться на ночь в отеле, оставив груз без присмотра.

Министерство обороны Германии считает, что транспортная компания несёт ответственность за нарушение правил безопасности, которые она, предположительно, проигнорировала по договору. На маршруте должны были быть выделены два водителя для обеспечения постоянного контроля за грузом, особенно во время остановок.

Как сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники в Бундесвере, маловероятно, что кража была случайной. Следователи полагают, что воры выбрали грузовик своей целью, прежде чем воспользоваться первой же возможностью похитить боеприпасы.

Подобный случай произошел 10 лет назад во Франции. В июле 2015 года неизвестным удалось проникнуть на склад боеприпасов в Мирамасе и похитить около сотни детонаторов, десять шашек пластида и пятьдесят гранат. С тех пор Министерство обороны Франции не публиковало никакой информации о подробностях этого инцидента.