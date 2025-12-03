Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
У ВС Германии украли несколько тысяч патронов к пистолетам во время перевозки боеприпасов
Инцидент произошел во время перевозки вооружений частной компанией. Минобороны Германии инициировало расследование, поскольку «эти боеприпасы ни при каких обстоятельствах не должны попасть в чужие руки».

Несколько тысяч патронов для стрелкового оружия Минобороны Германии были украдены недалеко от города Магдебурга. В частности, по данным немецкой прессы, 10 000 пистолетных патронов, 9900 холостых патронов для штурмовых винтовок и дымовые шашки пропали во время перевозки частной компанией.

В конечном итоге подтвердив эту информацию (но не тип похищенных боеприпасов), Министерство обороны Германии назвало этот «инцидент» «серьёзным нарушением безопасности». Началось расследование случившегося.

По данным источника издания Der Spiegel, неизвестные проникли в прицеп грузовика с грузом, когда тот находился на «неохраняемой» парковке в промышленной зоне Бурга, недалеко от Магдебурга. Кража была обнаружена только на следующий день. Согласно предварительным результатам расследования, водитель грузовика, по всей видимости, по собственной инициативе решил остановиться на ночь в отеле, оставив груз без присмотра.

Министерство обороны Германии считает, что транспортная компания несёт ответственность за нарушение правил безопасности, которые она, предположительно, проигнорировала по договору. На маршруте должны были быть выделены два водителя для обеспечения постоянного контроля за грузом, особенно во время остановок.

Как сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники в Бундесвере, маловероятно, что кража была случайной. Следователи полагают, что воры выбрали грузовик своей целью, прежде чем воспользоваться первой же возможностью похитить боеприпасы.

Подобный случай произошел 10 лет назад во Франции. В июле 2015 года неизвестным удалось проникнуть на склад боеприпасов в Мирамасе и похитить около сотни детонаторов, десять шашек пластида и пятьдесят гранат. С тех пор Министерство обороны Франции не публиковало никакой информации о подробностях этого инцидента.

#оружие #нато #германия #патроны
Источник: spiegel.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Австралии обнаружены свидетельства существования гигантской акулы возрастом 115 миллионов лет
+
Ближневосточные эксперты сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-35
1
Объединенные фестивали «ИгроМир» и Comic Con пройдут с 12 по 14 декабря
3
Intel может вернуться в устройства Mac и iPad к 2027 году
2
Учёные сравнили влияние двух популярных диет на потерю веса
1
Defence Blog: Израиль поставил Грузии системы ПВО Spyder с помощью украинского самолёта Ан-124
2
В Госдуме заявили о завершающей стадии процесса импортозамещения WhatsApp
2
Dell: Миллионы людей отказываются переходить на Windows 11 из-за высоких затрат на оборудование
+
Новый троян крадет данные банковских карт и криптокошельков в обход защиты Android
+
Серия Metal Gear Solid в будущем может включать в себя новые игры и ремейки
+
В 2026 году в Санкт-Петербурге начнется возведение второго разводного моста
2
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретятся 2 декабря во второй половине дня
+
Турецкий БПЛА Kizilelma первым в мире успешно применил ракету средней дальности
+
Лётчик-космонавт Юрчихин: говорить о колонизации Марса преждевременно из-за отсутствия технологий
3
SIPRI: Доходы Китая от экспорта оружия падают из-за борьбы с коррупцией
1
Россияне разошлись во мнении относительно самых длинных новогодних каникулах в истории
+
Бельгия выдвинула условия ЕС по использованию замороженных российских активов
+
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
+
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
1

Популярные статьи

Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
7
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
36
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
11
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
15
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
3
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6

Сейчас обсуждают

Bamboliny
01:41
Спасибо!
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Bamboliny
01:40
1. Эх, я сегодня на мели, а этот с толстенным лопатником жрет за троих! 2. Пааааберигись! 3. Это Спарта! 4. ...и только сунься еще сюда! 5. Наконец-то можно спокойно покормить свою даму. Все фото сдел...
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
NuclearMissionJam
01:13
Красивые
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
TechnoReview
01:08
Это для тех, у кого уже есть крипта
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
Bamboliny
00:57
1. Мелкие дремлют после сытного обеда (фото начало августа). 2. Уже подростки (фото конца октября). 3. Кто вас учил чирикать во время еды?! (фото конца августа, съемка через остекление лоджии и мутнов...
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
32Влад32
00:56
Заниматься сексом под камерой? Хотя бы трусы накинули на время.
В Южной Корее взломано 120 000 домашних камер — личные видео распространялись в Сети
Bamboliny
00:36
Синички на одной из моих кормушек (фотка начала октября, съемка через два стекла, окно в квартире и остекление лоджии) и... ястреб-перепелятник на соседнем дереве, недалеко от лоджии (фотка недельной ...
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
linux4ever
00:28
Чувак не отличающий виртуальное окружение от виртуальной машины и линкующий софт к ядру, поясняет за сеть. Видимо дураки делали SPDK для Linux и BSD, там же всё зашибись. И раньше никакой сверхпроизв...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
TechnoReview
00:04
Так так так, еще пара картинок и что?
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
Vassiss Puppkinn
00:03
Что не так? Процент умерших в немецких лагерях военнопленных западников - 5% (советских - больше 60). В начале войны, до англо-американских бомбардировок, немцы на них еще не обозлились.
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter