Блоги
kosmos_news
Хакеры похитили данные 33,7 миллиона клиентов южнокорейского интернет-магазина Coupang
Утечка данных затронула половину населения страны. В причастности к кибератаке подозревается бывший сотрудник компании.

Coupang часто называют «азиатским Amazon». Основанная в Южной Корее, компания является одним из крупнейших в стране онлайн-ритейлеров, доставляя 99,6% заказов в течение 24 часов. Она расширила свою деятельность до стриминговых сервисов и доставки еды. Теперь компания столкнулась с проблемами. Как сообщает Reuters, полиция расследует масштабную утечку данных.

Генеральный директор Coupang Пак Дэ Джун публично извинился за утечку данных 30 ноября. Фото: REUTERS
По данным Coupang, были скомпрометированы данные и информация 33,7 миллиона клиентов. Население Южной Кореи составляет 52 миллиона человек. Даже без учета клиентов Coupang на Тайване и дублирующих аккаунтов, утечка, вероятно, затронула более половины населения Южной Кореи. Ещё в 2018 году компания Coupang  сообщила, что половина южнокорейцев скачала приложение компании.

Согласно предварительным данным расследования, доступ к данным осуществлялся с 24 июня 2025 года. Coupang утверждает, что проблема была обнаружена только 18 ноября. Компания заявила, что хакеры получили доступ к именам, адресам электронной почты, номерам телефонов, адресам доставки и части истории покупок. Пароли и платёжная информация, как сообщается, не были украдены.

Доступ к данным осуществлялся с зарубежных серверов. Хакеры воспользовались уязвимостями в процессе аутентификации. В настоящее время полиция расследует, допустила ли Coupang халатность в защите данных клиентов.

У Coupang есть версия о том, как произошёл несанкционированный доступ. После внутреннего расследования подозрение пало на бывшего сотрудника из Китая. Он предположительно отвечал за аутентификацию и теперь считается ключевой фигурой в утечке данных. Его ключ аутентификации оставался активным даже после расторжения контракта, поэтому он имел доступ к данным клиентов.

Аналогичная крупная утечка данных произошла в Южной Корее ранее в этом году, затронув почти 27 миллионов клиентов SK Telecom. Мобильному оператору пришлось выплатить штраф в размере 96,5 миллиона долларов. Coupang может постичь та же участь. В 2024 году её выручка составила 30 миллиардов долларов, а прибыль — 66 миллионов долларов.

#южная корея #кибербезопасность #coupang
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

