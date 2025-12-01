Аэропорт Вильнюса вечером в воскресенье, 30 ноября, в очередной раз приостановил работу из-за движущихся объектов, вероятно, являющихся воздушными шарами.

Аэропорт в столице Литвы в воскресенье, 30 ноября, приостановил работу из-за предполагаемого присутствия воздушных шаров вблизи объекта. Об этом написала пресс-служба аэропорта в соцсети. Это очередной инцидент, который литовские власти называют «гибридной атакой» со стороны Беларуси. Авиасообщение было приостановлено сразу после 18:00 по местному времени, ограничения действовали до 21:00, позже продлены до 23:00 (01:00 в Москве), согласно заявлению на сайте аэропорта. По данным литовских властей, воздушные шары контрабандой перевозят сигареты.

Из-за воздушных шаров Вильнюсский аэропорт закрывался десять раз в октябре и ноябре, а Каунасский аэропорт – один раз. Приостановка работы аэропорта затронула около 250 рейсов и 36 000 пассажиров. Неделю назад, в ночь с 23 на 24 ноября, Вильнюсский аэропорт дважды закрывался из-за появления воздушных шаров.

Участившиеся инциденты, связанные с погодными условиями и воздушными шарами, проникающими в воздушное пространство Литвы, и создающими помехи в движении в Вильнюсском аэропорту, привели к закрытию Литвой границы с Беларусью в конце октября. Неделю назад правительство Литвы приняло решение о возобновлении работы границы, посчитав, что ситуация с безопасностью больше не оправдывает такого решения.