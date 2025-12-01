Польские военно-воздушные силы привели системы ПВО в состояние повышенной готовности в связи с истребителями МиГ-31, которые проводили плановый полет в воздушном пространстве России, в районе западной границы.

Немецкие СМИ сообщают, что 28 ноября Польша объявила о приведении своей ПВО в полную боевую готовность после обнаружения российской воздушной активности вблизи восточного фланга НАТО. По данным издания «Bild am Sonntag», четыре истребителя МиГ-31 якобы поднялись в воздух и взяли курс, который альянс счел потенциально опасным, что вызвало немедленную реакцию Польши и союзных сил. Фото: mil.ruПо данным издания, польские военные повысили боеготовность своих зенитных систем и одновременно задействовали два немецких ракетных комплекса Patriot, развёрнутых в Жешуве. Большая часть западной военной помощи Украине проходит через аэропорт Жешува, поэтому этот район находится под особым наблюдением. В ответ на российскую активность, как сообщается, также были приведены в боевую готовность немецкие истребители Eurofighter.

Представитель ВВС Германии, которого цитирует Bild, подтвердил, что перемещения российского самолёта были обнаружены, и что развёрнутые в Польше системы ПВО отреагировали в соответствии с установленными процедурами. Российский самолёт в конечном итоге развернулся, прежде чем приблизиться к воздушному пространству НАТО.

По данным немецких СМИ, НАТО анализирует всю последовательность событий, рассматривая их как часть более широкой картины инцидентов вблизи границ альянса.