Новое исследование подводит итоги миссий, в ходе которых на протяжении десятилетий ученые отправляли зонды и анализировали образцы из космоса. Выводы: ученые обнаружили химические строительные блоки, но не признаки жизни.

С 1950-х годов ученые систематически изучают космос с помощью зондов, телескопов и лабораторных исследований. Недавний анализ, проведённый группой учёных из Исламского университета Азад в Тегеране, подводит итог этих миссий. В работе ученых сделан вывод: люди пока не обнаружили ни одного живого организма за пределами Земли, но нашли неопровержимое доказательство того, что Вселенная полна необходимых строительных блоков для жизни. В исследовании, опубликованном издательством Cambridge University Press в Великобритании, особое внимание уделяется изучению метеоритов. Эти фрагменты горных пород зачастую старше нашей Солнечной системы. Мерчисонский метеорит, упавший над Австралией в 1969 году, предоставил особенно интересные данные. Современные методы анализа позволили обнаружить в нём все пять азотистых оснований, необходимых для образования ДНК и РНК. Это доказывает, что основные химические строительные блоки жизни возникли не только на Земле. По-видимому, они естественным образом образуются в космосе и выпадают на планеты миллиарды лет.

Оргейльский метеорит, упавший во Франции в 1864 году, также содержит аминокислоты и структуры, похожие на земные бактерии. Ранее исследователи предполагали земное загрязнение, но более современные методы исследования показывают, что эти органические соединения действительно имеют внеземное происхождение.

Как показали космические зонды, запущенные в космос в последние десятилетия, не только органические молекулы, но и вода широко распространены за пределами Земли. На Марсе марсоходы обнаружили следы замерзшей воды в почве и следы прошлых рек.

Ещё более многообещающими представляются спутники газовых гигантов Сатурна и Юпитера. Зонд НАСА «Кассини» обнаружил огромные ледники и гейзеры на спутнике Сатурна Энцеладе, что позволяет предположить наличие океана под его ледяной поверхностью.

Итак, физические предпосылки для жизни — вода, энергия и органическая химия — присутствуют в Солнечной системе. Тем не менее, ключевого доказательства того, что эти вещества действительно могли быть источником биологической активности где-либо, кроме Земли, всё ещё нет.