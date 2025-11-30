Таким образом, линии снабжения армии фактически выведены из строя. Весь парк обеспечивающих логистику грузовиков MAN выведен из эксплуатации после обнаружения серьёзного недостатка безопасности.

Считается, что деньги — это движущая сила любого военного конфликта, а логистика — это жизненная сила любой военной операции. У Великобритании, похоже, возникли проблемы именно с логистикой. Британская армия в качестве меры предосторожности приняла решение о приостановке эксплуатации всех своих отвечающих за логистику грузовиков MAN (6000 единиц), приобретённых в 2000-х годах у компании Rheinmetall MAN Military Vehicles. Недавно выяснилось, что у некоторых из этих автомобилей, возраст которых в среднем составлял около двадцати лет, были серьёзные проблемы с карданным валом, соединяющим коробку передач с колёсами. Поэтому было принято решение приостановить эксплуатацию всех этих грузовиков. Некоторые будут отремонтированы, а на других — заменены потенциально неисправные детали.

«По рекомендации Управления военной безопасности мы приостановили эксплуатацию этих грузовиков на время замены неисправных деталей», — подтвердил представитель Министерства обороны Великобритании.

Приостановка эксплуатации логистического парка британской армии произошла всего через несколько дней после решения о приостановке использования боевой машины пехоты Ajax. Во время учений более тридцати солдат страдали от проблем со слухом после маневрирования на этих бронемашинах.

«Мы сейчас находимся в невообразимой ситуации. После фиаско с БМП мы вынуждены приостановить эксплуатацию грузовиков», — прокомментировал ситуацию депутат-консерватор Марк Франсуа в газете Telegraph.



