kosmos_news
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
Таким образом, линии снабжения армии фактически выведены из строя. Весь парк обеспечивающих логистику грузовиков MAN выведен из эксплуатации после обнаружения серьёзного недостатка безопасности.

Считается, что деньги — это движущая сила любого военного конфликта, а логистика — это жизненная сила любой военной операции. У Великобритании, похоже, возникли проблемы именно с логистикой. Британская армия в качестве меры предосторожности приняла решение о приостановке эксплуатации всех своих отвечающих за логистику грузовиков MAN (6000 единиц), приобретённых в 2000-х годах у компании Rheinmetall MAN Military Vehicles.Недавно выяснилось, что у некоторых из этих автомобилей, возраст которых в среднем составлял около двадцати лет, были серьёзные проблемы с карданным валом, соединяющим коробку передач с колёсами. Поэтому было принято решение приостановить эксплуатацию всех этих грузовиков. Некоторые будут отремонтированы, а на других — заменены потенциально неисправные детали.

«По рекомендации Управления военной безопасности мы приостановили эксплуатацию этих грузовиков на время замены неисправных деталей», — подтвердил представитель Министерства обороны Великобритании.

Приостановка эксплуатации логистического парка британской армии произошла всего через несколько дней после решения о приостановке использования боевой машины пехоты Ajax. Во время учений  более тридцати солдат страдали от проблем со слухом  после маневрирования на этих бронемашинах.

«Мы сейчас находимся в невообразимой ситуации. После фиаско с БМП мы вынуждены приостановить эксплуатацию грузовиков», — прокомментировал ситуацию депутат-консерватор Марк Франсуа в газете Telegraph.


#военная техника #великобритания #грузовик #британская армия #man
Источник: gbnews.com
