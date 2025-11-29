Теоретически излучения там быть не должно, поэтому открытие ставит под сомнение существующие модели формирования планет.

Астрономы из Института радиоастрономии Общества Макса Планка в Бонне обнаружили явление, которое меняет прежние представления о рождении звезд. С помощью инструментов космического телескопа имени Джеймса Уэбба они обнаружили ультрафиолетовое излучение вблизи молодых звезд, которого теоретически там быть не должно.

Данные получены в результате наблюдений в созвездии Змееносца. В этом молекулярном облаке, расположенном примерно в 450 световых годах от Земли, астрономы детально исследовала пять так называемых протозвёзд.

Изучаемые объекты представляют собой звёзды на очень ранней стадии развития, всё ещё глубоко погруженные в свои газопылевые оболочки. Эти небесные тела действительно накапливают массу, но, имея температуру поверхности всего в несколько тысяч градусов, они слишком холодны, чтобы испускать значительное количество ультрафиолетового излучения.

Изначально учёные предполагали, что источником высокоэнергетического излучения могут быть массивные соседние звёзды. Однако данные показали, что внешний источник можно физически исключить как единственную причину.

Анализ показал, что уровни излучения были одинаково высокими для всех исследованных звёзд, независимо от их положения относительно других звёзд. Это означает, что источник излучения должен быть локальным, внутри собственной системы молодой звезды.

Поскольку саму звезду можно исключить как источник излучения, авторы исследования сосредоточили свое внимание на ближайшем окружении протозвезд. Наиболее вероятным объяснением считаются мощные ударные волны, возникающие при столкновении газовых потоков на высокой скорости с диском вещества, окружающим звезду.

Эти так называемые аккреционные ударные волны могут локально генерировать температуры, достаточно высокие для высвобождения наблюдаемого ультрафиолетового излучения. Другой возможной причиной могут быть струи вещества, выбрасываемые в космос с полюсов молодых звёзд. Однако точные движущие силы этого процесса остаются предметом дальнейших исследований.

Если будет подтверждено, что протозвёзды создают собственную ультрафиолетовую среду, это будет иметь далеко идущие последствия для моделей формирования планет. Ультрафиолетовое излучение оказывает огромное влияние на химический состав протопланетных дисков, из которых впоследствии формируются планеты.