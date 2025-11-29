Сайт Конференция
kosmos_news
В Китае не исключают финансового пузыря в сфере человекоподобных роботов
Компании по всему миру активно работают над разработкой человекоподобных роботов. Эксперты считают ожидания преувеличенными, и теперь китайское правительство неожиданно приостанавливает ряд проектов.

В настоящее время миллиарды долларов вкладываются в разработку человекоподобных роботов, и не только в США. Около 150 китайских компаний также работают над этой технологией после того, как в начале года правительство объявило так называемый «воплощенный интеллект» (embodied AI) национальным приоритетом. Однако, как сообщает The Verge, Китай сейчас предупреждает о потенциальных последствиях ажиотажа вокруг робототехники.

Долгое время казалось, что человекоподобные роботы станут следующим крупным технологическим трендом. Многочисленные стартапы разрабатывают специализированное аппаратное и программное обеспечение для таких машин. Недавно даже российская компания Idol представила человекоподобного робота Aidol с ИИ. Илон Маск к 2030 году намерен производить миллион роботов Tesla Optimus в год.

Эксперты считают такой подход ошибочным. Пионер робототехники Родни Брукс считает, что многие компании выбрасывают деньги на ветер, используя свои текущие стратегии. Одна только человеческая рука, с её примерно 17 000 сенсорных рецепторов, настолько сложна, что её не может реалистично воспроизвести ни один робот. Даже Маску пришлось признать, что разработка рук была «невероятно сложной технической задачей».

Ли Чао, представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, предупреждает о формировании финансового пузыря в этой сфере. Эксперты уже несколько месяцев предостерегают от завышенных оценок и инвестиций, не имеющих реальной ценности.

Ли подчёркивает, что более 150 компаний в Китае сейчас работают над человекоподобными роботами. Более половины из них — стартапы или новички из других отраслей. Несмотря на не слишком убедительные примеры использования, крупные суммы вкладываются в проекты, которые, по словам Ли, могут привести к разработке множества практически идентичных моделей, в то время как финансирование подлинных исследований сокращается.

Представитель Национальной комиссии по развитию и реформам призывает компании взвесить рост и риск возникновения пузыря. Это предупреждение необычайно серьёзно для области, которую Пекин ранее называл ключевой для будущего экономического роста. Официальное решение Китая замедлить темпы производства в этой сфере также может послать важный сигнал на международном уровне, особенно конкурирующим компаниям в США.

#китай #робототехника #роботы #человекоподобные роботы #инвестиционный пузырь
Источник: theverge.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter