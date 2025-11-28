В целом Sylex — пусковая система для экспериментов в верхних слоях атмосферы и внеатмосферных средах.

28 ноября в пресс-релизе Главное управление вооружений Франции (DGA) объявило об успешном первом запуске французской ракеты-зонда SyLEx из испытательного центра DGA в Бискарросе. Разработанная ArianeGroup, В целом система SyLEx — это французская «экспериментальная» пусковая установка, которая теперь будет использоваться для испытаний не только новых технологий французского ядерного сдерживания, но и демонстраторов гиперзвуковых планеров. Ракета-зонд может также использоваться в гражданских целях. SyLEx — это, прежде всего, пусковая установка, состоящая из двух ракет-зондов (одной одноступенчатой и одной двухступенчатой) и специальной стартовой площадки. ArianeGroup начала ее разработку в 2021 году.

По словам компании, «новая система с полезной нагрузкой до 600 кг сможет достигать высоты от 200 до 400 километров». В зависимости от полезной нагрузки и конфигурации миссии, зондирующая ракета SyLEx может проводить несколько экспериментов одновременно.

Испытания, проведённые DGA в ночь с 27 на 28 ноября, позволили, в частности, проверить критический этап запуска и отслеживать бортовой демонстратор с помощью радара и телеметрических приборов.

Сообщается, что «успешный первый полёт предоставляет Франции возможность суверенного испытания зондирующей ракеты, разработанной ArianeGroup менее чем за три года».

ArianeGroup пишет, что «доверие DGA к компании гарантирует Франции независимость и суверенитет в суборбитальных запусках». ArianeGroup уже работает над двухступенчатой версией. Пока неизвестно, когда состоятся следующие испытания.