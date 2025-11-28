В связи с нестабильной геополитической ситуацией Вооруженные силы Германии намерены возобновить обучение пилотов так называемым бреющим полётам — на очень малой высоте (в данном случае около 80 м).

Вооруженные силы Германии готовят своих пилотов к боевым действиям в рамках оборонной стратегии страны и НАТО. В связи с изменившейся ситуацией в сфере безопасности ВВС снова используют специальные зоны для полетов на предельно малой высоте. ВВС объявили, что истребители смогут снижаться до минимальной высоты 250 футов, или около 80 метров над землей, однако «исключительно во время тренировок по заходу на посадку на запланированную цель и не более чем на две минуты».

«Несмотря на многочисленные меры по снижению уровня шума самолетов и их учет при оперативном планировании, такие полеты будут происходить чаще», — говорится в заявлении ВВС.

Уточняется, что Вооруженные силы Германии по-прежнему привержены принципу снижения уровня шума, поэтому тренировочные полеты на столь малых высотах будут осуществляться в определенных зонах. Новые правила вступили в силу в среду, 26 ноября. В заявлении упоминаются самолеты Eurofighter и Tornado.

Военные эксперты указывают на требования национальной обороны и обороны альянса и характеризуют обучение как высококачественные полеты на малой высоте в обозначенных зонах. ВВС ограничили использование этих зон малой высоты после окончания холодной войны. Значительная часть этой подготовки летчиков-истребителей по-прежнему проводится в Северной Америке.