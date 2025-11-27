На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) спикеры также заявили, что 67% молодых людей до 35 лет считают, что Россию можно отнести к числу ведущих технологических стран.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) организовал конференцию, посвященную развитию науки в России. Эксперты обратили внимание, что сейчас российской наукой гордятся более 80% россиян в возрасте не старше 35 лет. Отмечается, что Россия продолжает разрабатывать современные технологии, используя собственное оборудование и компоненты. Недавно российская компания Idol даже представила человекоподобного робота Aidol с ИИ. Особую роль в развитии технологий, как заявили эксперты в ходе круглого стола, играет молодежь.

Во время круглого стола в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» доцент Павел Данилин отметил, что именно молодые ученые разрабатывают новаторские и прорывные проекты. Эти разработки помогут попасть России в число мировых лидеров. Представители ВЦИОМ в свою очередь привели данные социологических исследований: 81% жителей страны гордятся достижениями отечественной науки (среди молодежи — 80%). 67% людей до 35 лет относят Россию к числу ведущих технологических стран. В более младшей возрастной группе (18-24 года) этот показатель еще выше — 74%.

Аналитики заявили, что сегодня научная деятельность многими воспринимается как социальный лифт, а престиж профессии ученого в стране растет. Также спикеры круглого стола отметили, что в последнее время молодежь при выборе профессии ученого руководствуется интересом к науке и саморазвитием, а не финансовой составляющей.