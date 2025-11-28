Добровольная военная служба будет введена во Франции с лета 2026 года и может обернуться проблемами с призывом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Чтобы интегрировать добровольцев в новую национальную службу, вооруженным силам Франции придется преодолеть множество трудностей. О возможных проблемах ВС в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор с интересом будет наблюдать реализацию призыва в армию после введения инициативы президента Франции Эммануэля Макрона. Напомним, летом властям поступило предложение создать «обновленную военную службу», призванную позволить молодым французам получать «базовую» военную подготовку, которая могла бы «привести к зачислению» в вооруженные силы.

27 ноября Макрон подтвердил создание добровольной национальной службы. Эта «национальная служба», которая должна быть введена в действие летом 2026 года (при условии одобрения парламентом), будет включать только добровольцев, в основном 18-19-летних, заявил Макрон. Для них эта программа должна «укрепить связь между страной и её вооружёнными силами» и «консолидировать подготовку молодёжи».

Российский сенатор Карасин не исключает «обратного эффекта» от введения этой инициативы. По его словам, «все зависит от того, как этот проект будет реализован на деле». При этом, председатель Совфеда по международным делам отметил, что сама идея «звучит благообразно».

Считается, что добровольная военная служба может создать нагрузку на ресурсы ВС: службы обеспечения (медицина, обмундирование и питание вооружённых сил) необходимо будет сократить, а также найти помещения для размещения добровольцев. А реструктуризация армии во Франции, проведённая в 2000-х и 2010-х годах, привела к продаже многочисленных казарм.