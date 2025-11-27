Сайт Конференция
kosmos_news
Южная Корея успешно провела четвёртый запуск своей ракеты Nuri со спутником наблюдения
26 ноября ракета вывела на орбиту новый спутник наблюдения Земли и несколько небольших аппаратов.

Южнокорейская ракета Nuri была запущена 26 ноября из Космического центра Наро. Полёт прошёл успешно, и спутник наблюдения CAS500-3 был выведен на околоземную орбиту. Также на орбиту были выведены двенадцать кубсатов (мини-спутники), разработанных компаниями, университетами и исследовательскими институтами.

Запуск ракеты Nuri 26 ноября
CAS500-3 считается самым крупным аппаратом этой миссии (весит 500 кг). Он  разработан для наблюдения за северным сиянием, а также за другими атмосферными явлениями, включая так называемое «собственное свечение атмосферы». Это явление вызвано, в частности, ультрафиолетовым излучением Солнца. Кроме того, спутник будет измерять магнитные поля и плазму в атмосфере.

Этот запуск знаменует собой очередной успех ракеты-носителя Nuri. После неудачного дебюта в 2021 году она успешно выполнила миссии в 2022 и 2023 годах. Трехступенчатая ракета (длиной 47 метров) — первая полностью разработанная Южной Кореей орбитальная ракета. Ее предшественник, Naro-1, использовал российскую первую ступень, разработанную на основе ракеты «Ангара». Ракета-носитель Nuri способна выводить полезную нагрузку массой 1,5 тонны на низкую околоземную орбиту высотой 600–800 км.

Южная Корея планирует провести в общей сложности шесть испытаний ракеты Nuri к 2027 году. Уже ведётся работа над модифицированной версией, которая будет многоразовой, что значительно снизит стоимость запуска и повысит конкурентоспособность на рынке.

Южная Корея всё активнее участвует в мировой космической гонке. Космическое агентство KASA недавно объявило, что его бюджет на 2026 год увеличится на 15% по сравнению с этим годом и достигнет 1,11 трлн вон (примерно 7,98 млрд долларов). Средства будут направлены на несколько ключевых направлений, призванных укрепить позиции Кореи в космической сфере.

Эти действия подтверждают стремление Южной Кореи активно развивать свой космический потенциал и участвовать в международном исследовании космоса. В этом контексте стоит напомнить, что в начале 2025 года правительство Южной Кореи утвердило стратегические планы развития национального космического потенциала. Их цель — сделать Корею одной из пяти крупнейших космических держав мира. В настоящее время к таким державам относятся США, Китай, Россия и Индия.

#космос #ракеты #южная корея #спутники #ракетостроение #nuri
Источник: x.com
