Много солдат пожаловались на проблемы со здоровьем после проведенных учений на БМП. При этом, британская армия уже заказала в общей сложности 589 различных моделей Ajax, которые, как ожидается, будут получены к 2030 году.

Масштабный проект по разработке семейства многоцелевых боевых бронированных машин (программа Ajax), запущенный британской армией для замены бронемашин CVR[T], был передан предприятию General Dynamics Land Systems в 2014 году. Боевая машина пехоты (БМП) Ajax должна была быть разработана на базе платформы ASCOD, которая уже доказала свою эффективность.

В 2017 году в ходе первых испытаний выяснилось, что Ajax не может двигаться со скоростью более 30 км/ч. Она производила чрезмерные и шумные вибрации, из-за чего у военнослужащих, участвовавших в испытании техники, возникли проблемы со слухом. Её мобильность также была не очень удовлетворительной: БМП оказалась неспособной даже двигаться задним ходом через препятствия высотой 20 см.

После исправления всех неполадок, в начале ноября 2025 года, было официально объявлено о поступлении БМП на вооружение британской армии. А несколько дней назад сайт Forces.net сообщил, что трое солдат могут быть уволены с военной службы из-за проблем со слухом после участия в маневрах на Ajax. Министерство обороны в ответ заявило, что серьёзно относится к безопасности своего персонала.

Однако с тех пор появились новости и о других подобных инцидентах. По данным The Times, во время учений с участием Ajax в Солсбери у 31 солдата возникла рвота и проблемы со слухом. Минобороны было вынуждено это признать.

«Небольшое количество людей всё ещё получают специализированную медицинскую помощь, но подавляющее большинство признано годным к возвращению в строй», — пояснил представитель ведомства.

Тем временем, «в качестве меры предосторожности», британская армия решила «приостановить любое использование БМП для учений на две недели пока проводится расследование». В то же время министр оборонных закупок Великобритании переложил ответственность на «высокопоставленных чиновников» Министерства обороны, объяснив, что он дал гарантии безопасности Ajax на основе предоставленной ими информации.