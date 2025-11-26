Сканирование мозга тысяч людей выявило фазы развития нейронной архитектуры, таким образом ученые выяснили, как меняется мозг в возрасте 9, 32, 66 и 83 лет.

Мозг человека сильнее всего меняется в возрасте 32 лет, выяснила исследовательская группа из Кембриджского университета. Ученые сравнили сканирования мозга 3802 человек в возрасте от 0 до 90 лет. В результате они выявили четыре поворотных момента в течение жизни, когда структура мозга претерпевает значительные изменения. Пять стадий развития мозга. Источник: Кембриджский университетТак называемые диффузионные МРТ-снимки показывают нейронные связи, фиксируя движение молекул воды в мозговой ткани. Используя специально разработанный алгоритм, команда под руководством Алексы Моусли разделила эти данные на несколько фаз.

Согласно исследованию, развитие мозга нелинейно. Структура мозга критически важна для его развития, но у ученых нет полной картины того, как и почему она меняется на протяжении жизни, объясняет Моусли. Её исследование может помочь понять, в какой момент жизни мозг становится более восприимчивым к определённым заболеваниям, таким как деменция.

По данным кембриджской команды, первая фаза развития мозга длится до 9 лет. Первые годы жизни характеризуются укреплением и конкурентным сокращением синапсов — выживают только самые активные связи.

Одновременно увеличивается объём серого и белого вещества. Первое обрабатывает информацию, а второе, в основном, её передаёт. Изменения структуры мозга после десяти лет жизни коррелируют с другими этапами развития ребёнка, как когнитивными, так и поведенческими. В этот первый переломный момент также увеличивается риск психических заболеваний.

Вторая фаза развития мозга охватывает подростковый возраст, который длится примерно до 32 лет. В этот период увеличивается объём белого вещества, что означает постепенное улучшение организации коммуникационных сетей в мозге. По словам исследователя, подростковый возраст — это единственная фаза, в которой эффективность работы мозга повышается.

После этого архитектура мозга стабилизируется и остаётся практически неизменной в течение 30 лет. Это открытие согласуется с результатами других исследований, показывающих, что во взрослом возрасте достигается «плато» в интеллекте и личности.

Примерно в возрасте 66 лет происходят дальнейшие структурные изменения, хотя они менее выражены, чем предыдущие. Это, вероятно, связано с процессом старения, при котором связи ослабевают по мере того, как белое вещество начинает дегенерировать.

Последний поворотный момент, выявленный исследователями, наступает около 83 лет. Связи в мозге продолжают снижаться, и активность становится всё более локальной, а не глобальной. Роль пола в развитии мозга остаётся неясной. Долгосрочные данные по отдельным участникам могут дать более глубокое понимание возможных причинно-следственных связей.