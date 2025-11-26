Сайт Конференция
kosmos_news
Исследовательская группа с помощью специальных алгоритмов выявила ключевые стадии развития мозга
Сканирование мозга тысяч людей выявило фазы развития нейронной архитектуры, таким образом ученые выяснили, как меняется мозг в возрасте 9, 32, 66 и 83 лет.

Мозг человека сильнее всего меняется в возрасте 32 лет, выяснила исследовательская группа из Кембриджского университета. Ученые сравнили сканирования мозга 3802 человек в возрасте от 0 до 90 лет. В результате они выявили четыре поворотных момента в течение жизни, когда структура мозга претерпевает значительные изменения.Пять стадий развития мозга. Источник: Кембриджский университетТак называемые диффузионные МРТ-снимки показывают нейронные связи, фиксируя движение молекул воды в мозговой ткани. Используя специально разработанный алгоритм, команда под руководством Алексы Моусли разделила эти данные на несколько фаз.

Согласно исследованию, развитие мозга нелинейно. Структура мозга критически важна для его развития, но у ученых нет полной картины того, как и почему она меняется на протяжении жизни, объясняет Моусли. Её исследование может помочь понять, в какой момент жизни мозг становится более восприимчивым к определённым заболеваниям, таким как деменция.

По данным кембриджской команды, первая фаза развития мозга длится до 9 лет. Первые годы жизни характеризуются укреплением и конкурентным сокращением синапсов — выживают только самые активные связи.

Одновременно увеличивается объём серого и белого вещества. Первое обрабатывает информацию, а второе, в основном, её передаёт. Изменения структуры мозга после десяти лет жизни коррелируют с другими этапами развития ребёнка, как когнитивными, так и поведенческими. В этот первый переломный момент также увеличивается риск психических заболеваний.

Вторая фаза развития мозга охватывает подростковый возраст, который длится примерно до 32 лет. В этот период увеличивается объём белого вещества, что означает постепенное улучшение организации коммуникационных сетей в мозге. По словам исследователя, подростковый возраст — это единственная фаза, в которой эффективность работы мозга повышается.

После этого архитектура мозга стабилизируется и остаётся практически неизменной в течение 30 лет. Это открытие согласуется с результатами других исследований, показывающих, что во взрослом возрасте достигается «плато» в интеллекте и личности.

Примерно в возрасте 66 лет происходят дальнейшие структурные изменения, хотя они менее выражены, чем предыдущие. Это, вероятно, связано с процессом старения, при котором связи ослабевают по мере того, как белое вещество начинает дегенерировать.

Последний поворотный момент, выявленный исследователями, наступает около 83 лет. Связи в мозге продолжают снижаться, и активность становится всё более локальной, а не глобальной. Роль пола в развитии мозга остаётся неясной. Долгосрочные данные по отдельным участникам могут дать более глубокое понимание возможных причинно-следственных связей.

#наука #мозг #возраст
Источник: nature.com
Сейчас обсуждают

RandomXP
22:53
Я запомнил HD5000 серию по 5850 - отлично подходили для майнинга тогда, стоили не дорого, были крайне выносливыми.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
valderm
22:50
очередное ковыряние бомжа из помойки
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
swr5
22:24
Странные фантазии. Наоборот считается, что именно современная Винда ассоциируется у пользователей с темным и страшным проприетарным монстром который запустил свои щупальца в десктопные компы и от кото...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
Андрей
21:46
"Ключевой вопрос пока, впрочем, остаётся: зачем было строить столь масштабное предприятие на столь большом удалении от основных российских промышленных в целом и автомобилестроительных центров в частн...
Калининградская гигафабрика литий-ионных аккумуляторов выйдет на проектную мощность в следующем году
Сергей Анатолич
21:45
Я надеюсь поляки с палубы именно этой самой лодки собрались диктовать свою неприклонную "победоносную" волю России. Клоуны.🤣
Единственная подлодка Польши сломалась в море во время выхода в море в надводном положении
NuclearMissionJam
21:26
Пингвин Тукс и филосовский камень AMD, Пингвин Тукс и кубок драйверов, Пингвин Тукс и узник Windows, Пингвин Тукс и Орден FreeBDS, Пингвин Тукс и юзер-полулинуксер, Пингвин Тукс и Дары Чимбала. В двух...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
inchaos75
21:22
"Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки" - если номер в черном списке, от него и смс не должно проходить. Не реклама ни разу, но Kaspersky Who Calls так и работает, если те...
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
козлина
21:15
хаха, темы с линуксом скоро будут похожи на эпизоды Гарри Поттера - сидят на сайте посетители, обсуждают какие то операционки, но название не говорят - ибо страшно. "Это название нельзя говорить...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
beltar
21:08
У меня есть живая HD 5770 от гиги с кожухом в виде бэтмобиля. Карта, как карта, драйвера только красные со стыда. Я ее взял, т. к. она была компактнее немного более мощной GTX 260. DX 11 игры запустит...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
inchaos75
21:05
Юридически должно быть все прописано, на то и договор, что не прописано то не попадает под договор. Подарки, сувениры, то что дают как участнику то есть дают всем участникам и т.д. - да, но если конкр...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
